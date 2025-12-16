The Swiss voice in the world since 1935
Kast sobre eventual intervención de EE.UU. en Venezuela: «Va a contar con nuestro apoyo»

Buenos Aires, 16 dic (EFE).- El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, anunció este martes su apoyo a una intervención de Estados Unidos en Venezuela para resolver «problemas» y «una situación puntual generada por un narcodictador».

«No nos corresponde a nosotros solucionarlo, pero el que lo haga va a contar con nuestro apoyo», afirmó Kast al ser preguntado en una conferencia de prensa, en Buenos Aires, por una eventual intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. EFE

