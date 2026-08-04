Kast valora absolución del policía que disparó a una víctima icónica de protestas en Chile

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Santiago de Chile, 4 ago (EFE).- El presidente de Chile, José Antonio Kast, valoró la decisión de la Corte de Apelaciones que ratificó la absolución del expolicía Claudio Crespo, acusado de disparar y cegar al joven psicólogo Gustavo Gatica durante el estallido social de 2019.

«La justicia ha hablado en el caso de Claudio Crespo y lo ha hecho fuerte y claro. Luego de años de acusaciones, ha sido exonerado de todos los cargos y se confirma que actuó en legítima defensa», publicó anoche el mandatario chileno a través de su cuenta en X.

La Corte de Apelaciones de Santiago resolvió en la víspera rechazar el recurso de nulidad presentado por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte para impugnar el primer fallo en la causa contra Crespo, decisión que causó «profunda preocupación» entre organismos de Derechos Humanos.

En enero de este año, la Justicia chilena absolvió a Crespo del delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves, pero acreditó que los disparos que dejaron ciego a Gatica fueron efectuados por el exuniformado.

Crespo pudo recibir en una condena de primera instancia hasta doce años de cárcel y se convirtió en una de las figuras más reconocidas de la formación de la extrema derecha chilena Partido Nacional Libertario (PNL), colectividad que celebró su triunfo en tribunales a principios de año.

Gatica, de 28 años, se convirtió en una de las víctimas más emblemáticas de la mayor ola de protestas desde el retorno a la democracia, que dejó una treintena de muertos y miles de heridos, y salió electo como el tercer diputado más votado del país en los comicios parlamentarias de noviembre.

El 8 de noviembre de 2019, Gatica tenía 21 años y recibió el impacto de varios perdigones en su rostro y perdió completamente la vista en las masivas manifestaciones que combinaron marchas pacíficas y multitudinarias con episodios de violencia y vandalismo, quema de estaciones de metro y una fuerte represión policial. EFE

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