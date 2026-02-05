Kast y Meloni se comprometen en Roma a ampliar la cooperación bilateral y en Latinoamérica

(Actualiza con declaraciones posteriores de Kast)

Roma, 5 feb (EFE).- El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, se comprometieron a ampliar la cooperación bilateral en sectores estratégicos como el energético y en el ámbito regional latinoamericano.

Kast se reunió hoy con Meloni, quien le felicitó por su triunfo en las elecciones presidenciales chilenas y por su toma de posesión, el próximo 11 de marzo, informó el Ejecutivo italiano en un comunicado.

Durante la reunión, que se celebró en el romano Palacio Chigi (sede de la Presidencia del Gobierno italiano), «el presidente Kast ha ilustrado sobre las prioridades del programa» de su futuro Ejecutivo, «con particular referencia a las medidas para el crecimiento económico, la atracción de las inversiones, el refuerzo de la lucha contra la criminalidad y las políticas en apoyo de la natalidad», explicó el Ejecutivo italiano.

Por otro lado «ambos líderes han compartido el objetivo de ampliar la cooperación bilateral también en estos ámbitos», se indica en la nota.

Igualmente, ambos resaltaron «la importancia de intensificar, en paralelo, el diálogo y la colaboración con los socios de América Latina en sectores estratégicos para acrecentar la resiliencia de las cadenas de aprovisionamiento energético y de materias primas críticas».

Al concluir la reunión, Kast ofreció unas declaraciones a la prensa junto al que será su ministro de Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, en las que reiteró su aprecio por Meloni.

Sobre la eventual presencia de Meloni en su toma de posesión, Kast expresó su confianza en que al menos esta pueda enviar una delegación de «primer nivel» para poder mantener un debate bilateral en temas de interés mutuo, desde la inmigración, al comercio o la educación.

Incluso llegó a plantear que Meloni «en algún momento» pueda convocar una reunión con distintos presidentes de Sur y Centroamérica «para ir generando alianzas» en dichos ámbitos.

Kast defendió la capacidad de Chile de atraer inversiones, también en el sector de las materias primas críticas, una cuestión de gran interés en Roma, pero siempre y cuando beneficie a los chilenos.

El presidente electo chileno, acompañado en Roma por su esposa Pía Adriasola, cierra así la gira europea que le ha llevado también a Bruselas y Budapest, antes de su toma de posesión.

En Europa primero ha pasado por Bruselas para participar en la VII Cumbre Transatlántica, un encuentro organizado por la plataforma ultraconservadora Political Network for Values, que él mismo presidió entre 2022 y 2024.

En la capital belga se reunió, entre otros, con el presidente del partido español Vox, Santiago Abascal, y con dirigentes de otras fuerzas ultraconservadoras del Parlamento Europeo.

Posteriormente acudió a Budapest para reunirse con el primer ministro húngaro, el ultranacionalista Viktor Orbán, en un encuentro centrado en la inmigración y el apoyo a la familia.

El paso de Kast por Bruselas, Budapest y Roma forma parte de su intención de crear «vínculos» en temas como la seguridad, la inmigración, la empresa, la energía o la agricultura. EFE

