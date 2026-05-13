KATSEYE anuncia su gira ‘WILDWORLD’ por Europa y Norteamérica

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Los Ángeles (EE.UU.), 13 may (EFE).- La agrupación femenina KATSEYE anunció este miércoles su gira ‘WILDWORLD’, con la que recorrerá ciudades europeas como París y Londres, además de norteamericanas como Nueva York, Los Ángeles y Ciudad de México.

La gira producida por Live Nation arrancará el 1 de septiembre en el 3Arena de Dublín, y pasará por The O2 de Londres (3 de septiembre), el Accor Arena de París (9 de septiembre) o el Royal Arena de Dinamarca (17 de septiembre), donde culminará su paso por Europa, entre otros.

La etapa de Norteamérica iniciará el 13 de octubre en Miami, en el Kaseya Center e incluirá conciertos en el UBS Arena en Belmont Park, de Nueva York (24 de octubre) y en el Crypto.com Arena de Los Ángeles (21 de noviembre).

El tour promocionará su EP ‘Wild’, que será lanzado el 14 de agosto, y concluirá en el Palacio de los Deportes en Ciudad de México el 27 de noviembre.

El grupo femenino global de pop se formó en Los Ángeles en 2024 y, desde entonces, ha ganado reconocimiento internacional gracias a una propuesta musical que fusiona el fenómeno del K-pop con el pop occidental.

La banda, conformada por jóvenes de diversas nacionalidades, está firmada por Geffen Records y HYBE, el gigante del entretenimiento detrás de fenómenos mundiales como BTS y NewJeans.

El lunes 25 de mayo, KATSEYE se presentará en la 52ª edición de los American Music Awards, que se llevará a cabo en Las Vegas.

Recientemente las responsables de temas como ‘Gabriela’ o ‘PINKY UP’ tuvieron su debut en el Festival de Coachella en un espectáculo abarrotado y con buena respuesta de la crítica. EFE

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