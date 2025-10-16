Katy Perry y un espectáculo aéreo entre las novedades del Rock in Río Lisboa de 2026

1 minuto

Lisboa, 16 oct (EFE).- La artista estadounidense Katy Perry será cabeza de cartel en la undécima edición del festival Rock in Río Lisboa, que se celebrará el próximo junio y que incluirá un espectáculo aéreo de la patrulla acrobática Yakstars, constituida por españoles y portugueses, informaron este jueves los organizadores.

Los convocantes precisaron en un comunicado que Katy Perry actuará el 20 de junio en el ‘Escenario Mundo’, donde ya cantó en 2018.

Asimismo, anunciaron que en esta próxima edición ofrecerán durante los cuatro días que dura el festival un espectáculo aéreo compuesto por cinco aeronaves Yak-52, pilotadas por la patrulla ibérica Yakstars, que irán acompañadas de una banda sonora inédita y fuegos artificiales.

Su objetivo, aseguraron, es ofrecer un «verdadero ‘halftime show’ (espectáculo de medio tiempo) de clase mundial», que lleve «la emoción del festival más allá de los escenarios tradicionales de música».

La undécima edición del Rock in Rio Lisboa se desarrollará los días 20, 21, 27 y 28 de junio del próximo año con la consigna ‘El mundo sería mejor si se pareciera más a Portugal’.

Otros artistas confirmados para 2026 son el brasileño Pedro Sampaio, el dúo santotomense Calema y el grupo luso NAPA, que ganó visibilidad tras haber representado a Portugal en Eurovisión este año.

La organización precisó hoy que en esta edición planean ampliar en 25.000 metros cuadrados la capacidad del recinto, que tendrá lugar en el Parque Tejo. EFE

cch/jrh