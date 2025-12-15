Kazajistán adelanta pedidos de EAU para reparar el oleoducto dañado por drones ucranianos

3 minutos

Astaná, 15 dic (EFE).- Kazajistán adelantó a enero el suministro de los equipos adquiridos a Emiratos Árabes Unidos para restablecer el funcionamiento de la ruta del Consorcio del Oleoducto del Caspio (KTK), dañada por los ataques con drones ucranianos, informaron este lunes las autoridades nacionales.

«El Ministerio de Energía y le empresa nacional de petróleo y gas, KazMunayGas, están haciendo todo lo posible para entregar dos nuevas terminales de carga marítima fabricados en los EAU», declaró el jefe de la cartera energética, Yerlán Akkenzhénov, en una rueda de prensa.

Según el ministro, la entrega estaba prevista para abril, pero han adelantado la fecha a enero.

«Este complejo equipo tecnológico de gran tonelaje requiere entrega directa al lugar de instalación, el puerto de Novorossíisk,» explicó Akkenzhénov.

Anteriormente, Astaná comunicó que el ataque con drones ucranianos de finales de noviembre había causado una reducción de la producción de petróleo de entre 480.000 y 500.000 toneladas en las últimas dos semanas, lo que podría corresponder a unos 70 o 100 millones de dólares en pérdidas.

A pesar de ello, Akkenzhénov se mostró convencido de que esto no supondrá un contratiempo para los planes de tránsito de crudo previstos para este año.

El pasado 29 de noviembre, un dron marino impactó contra una terminal de carga marítima en el puerto ruso de Novorossíisk, en el mar Negro provocando «considerables daños a la terminal de carga VPU-2», informó la propia empresa, por lo que detuvieron todas las operaciones de carga y retiraron los buques cisterna de la zona.

El KTK indicó que «en el momento de la explosión los sistemas de protección ante averías garantizaron el cierre de las correspondientes tuberías», por lo que no hubo derrame.

El consorcio agrupa importantes compañías de Kazajistán, Estados Unidos, Rusia y varios países europeos, por lo que este acusó a Ucrania de «atacar los intereses de los países participantes».

Se trata del tercer ataque contra el consorcio, anteriormente siendo objetivos la estación de bombeo Kropótkinskaya y las oficinas en Novorosíisk.

Akkenzhénov aseguró en ese momento que Kazajistán buscará rutas alternativas para le entrega de su crudo a los mercados globales, aunque «a día de hoy, el KTK no tiene alternativas».

Hoy, la empresa nacional de transporte de Kazajstán, KazTransOil, anunció que aumentará el suministro de petróleo al vecino Kirguistán en diciembre de este año y reanudará los envíos hacia su otro vecino Uzbekistán.

«El volumen total de petróleo entregado en ambas direcciones ascenderá a 65.000 toneladas, de las cuales 55.000 se entregarán este mes», declaró la compañía en un comunicado.

Además, señaló que la inauguración tras reparaciones de un tercer amarre prevista para hoy se aplazó debido a las condiciones meteorológicas.

«El viento del sureste es muy fuerte, con olas de unos dos metros» que crea corrientes internas y dificulta el trabajo de reparaciones de los buzos, aseguró.

Por otro lado, el titular de Energía comunicó que Rusia está interesada en que su gasoducto Poder de Siberia 2 con destino a China pase por Kazajistán, aunque Pekín presiona para que lo haga por Mongolia.

«Estamos hablando de 35.000 millones de metros cúbicos adicionales que se transportarán a China, de los cuales al menos 10.000 millones podrían destinarse a las regiones del norte de Kazajistán», añadió.EFE

kk-mos/alf