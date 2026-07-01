Kazajistán aprueba ley de amnistía que favorecerá a 16.000 personas condenadas

Compartir

2 minutos

Astaná, 1 jul (EFE).- El presidente de Kazajistán, Kasim-Yomart Tokáyev, firmó hoy con ocasión de la entrada en vigor de la nueva Constitución de la nación centroasiática una ley de amnistía, la primera de su tipo desde la independencia del país, que favorecerá a cerca de 16.500 personas condenadas.

«El jefe de Estado firmó la Ley de la república de Kazajistán ‘Sobre la amnistía en relación a la aprobación de la nueva Constitución», informó el servicio de prensa de la Presidencia kazaja en su portal oficial.

La ley fue aprobada en junio pasado por el Parlamento bicameral, que a partir de agosto próximo sufrirá una reestructuración para convertirse en unicameral.

La nueva normativa prevé que serán amnistiadas las personas que cometieron faltas penales, hechos que superan la responsabilidad administrativa pero que no son delitos penales, así como los delitos de poca o mediana gravedad que no hayan causado daños o cuyos daños hayan sido reparados.

También se prevén reducciones de las condenas en determinados casos.

La ley no beneficiará, por contra, a los condenados por terrorismo, extremismo, corrupción, torturas, delitos contra la integridad sexual de menores de edad, así como daños deliberados a la salud de terceros y los delitos de alta traición.

La amnistía administrativa contempla la liberación de multas que no hayan sido pagadas al momento de la entrada en vigor de la ley. La norma abarca cerca de 1.000 multas por un valor de 17.000 millones de tenge (unos 34 millones de dólares).

Según los diputados kazajos, la amnistía penal beneficiará a más de 16.500 personas, 4.000 de las cuales serán totalmente exoneradas y liberadas.

La nueva Constitución kazaja, aprobada a principios de año, entró este miércoles en vigor, en una versión que modifica más del 80 % de la anterior, vigente desde 1995.

Entre las modificaciones está la creación del nuevo Parlamento unicameral, llamado Kurultái, y cuyas elecciones están previstas para agosto próximo. EFE

kk-mos/ah