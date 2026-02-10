Kazajistán busca dar más poderes a su Parlamento este año

Astaná, 10 feb (EFE).- Kazajistán, el mayor país de Asia Central, confía en pasar este año de ser una república superpresidencialista a una con un Parlamento más influyente, declaró este martes el líder de la nación asiática, Kasim-Yomart Tokáyev.

Según Tokáyev, esta transición será posible tras la aprobación de una nueva Constitución en un referéndum nacional programado para este año.

«Kazajistán, que ha entrado en un período de profunda transformación, requiere una reforma constitucional… En realidad, hablamos de crear un nuevo sistema de gobernanza estatal, que mejore la eficiencia y la sostenibilidad de todas las instituciones políticas», declaró Tokáyev en una reunión ampliada del gobierno kazajo.

Agregó que durante seis meses se ha mantenido un amplio debate en la sociedad kazaja sobre la nueva redacción y las disposiciones de la Carta Magna.

Para sistematizar todas las propuestas presentadas, se creó una comisión constitucional compuesta por 130 miembros, entre los que no hay ningún extranjero, destaca el Gobierno kazajo.

En enero de este año se publicó el primer borrador de la nueva Ley Fundamental, que se ajustará al concepto anunciado por Tokáyev que vela por un «presidente fuerte, un parlamento influyente y un gobierno responsable».

«Una visión panorámica de las reformas políticas de los últimos años nos permite ver que Kazajistán finalmente está abandonando la forma de gobierno superpresidencial y transitando hacia una república presidencial con un Parlamento con autoridad e influencia», insistió el mandatario.

Añadió que la adopción de la nueva Constitución se vio influenciada por cambios geopolíticos, geoeconómicos y tecnológicos fundamentales que se están produciendo a nivel mundial.

«En los últimos años, Kazajistán también ha experimentado cambios importantes que han impactado la identidad nacional. Incluso se podría decir que han causado profundas convulsiones», afirmó Tokáyev.

Los expertos destacan la importancia de evitar la concentración de poderes para asegurar el camino democrático de un Estado, por lo que la delegación de mayores poderes al parlamento de la república kazaja podría ser un paso importante para afianzar la democratización de Kazajistán. EFE

