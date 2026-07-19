Kazajistán condena el ataque contra la terminal del Consorcio del Oleoducto del Caspio

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Astaná, 19 jul (EFE).- El Ministerio de Exteriores de Kazajistán condenó hoy el ataque con drones perpetrado este domingo contra la terminal del Consorcio del Oleoducto del Caspio (KTK) en el puerto ruso de Novorosíisk, en la costa del mar Negro.

Kazajistán, que también alude a un ataque cometido el viernes, tacha de inadmisible la violación de los intereses económicos de la repúbica centroasiática, al tiempo que denuncia los intentos de desestabilizar el comercio internacional y los mercados energéticos internacionales.

Por todo ello, además de llamar a todos los países socios en el KTK a condenar inequívocamente los ataques, demanda que estos cesen inmediatamente y que se adopten medidas para garantizar la seguridad de la infraestructura destinada a la exportación de los hidrocarburos kazajos.

Además, recuerda que no hay alternativa a la resolución pacífica de los conflictos, en clara alusión a la guerra en Ucrania, y reafirma su compromiso con los principios del derechos internacional, la libertad de navegación y el fiable funcionamiento del transporte y las rutas logísticas y energéticas.

Según el KTK, el ataque causó un incendio en el petrolero ASIA, que pertenece a la compañía estadounidense Chevron, que fue sofocado por el equipo de emergencia de KTK, señala el comunicado de la compañía.

Además, el consorcio precisó que no hubo que lamentar heridos entre la tripulación internacional de ese y el otro petrolero (NISSOS IOS) atracado en la terminal -de bandera de Liberia e Islas Marshall, respectivamente-, al igual que no se produjo ninguna fuga ni vertido en el mar.

El ataque tuvo lugar durante las operaciones de bombeo de petróleo kazajo para su transporte al extranjero, labores que tuvieron que ser interrumpidas hasta nuevo aviso por motivos de seguridad.

El comunicado asegura que este ha sido «el quinto acto de agresión directa» contra una instalación civil del KTK protegida por el derecho internacional, al tiempo que destacó el importante papel del oleoducto a la hora de garantizar la seguridad energética global.

El KTK permite el bombeo del crudo de tres yacimientos petroleros kazajos hasta el mar Negro, desde donde es transportado a Occidente, lo que corre a cargo de compañías como Chevron, ExxonMobil, Eni o Shell.EFE

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