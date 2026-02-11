Kazajistán deniega el asilo a opositora rusa Yulia Yemeliánova, quien colaboró con Navalni

Astaná, 11 feb (EFE).- Las autoridades kazajas han denegado el asilo a la activista rusa Yulia Yemeliánova, quien colaboró con el fallecido líder opositor, Alexéi Navalni, informó este miércoles la Fiscalía kazaja.

«Estaba en búsqueda (en Rusia) por robo, un delito penal, y sus peticiones (de asilo) no encontraron justificación. Pidió asilo y se le denegó. Ni siquiera apeló. Es todo bastante simple», comunicó el fiscal general adjunto, Koigueldíev Galimzhán, en rueda de prensa.

Galimzhán reconoció que «no recuerda a nadie a quien se le haya concedido dicho estatus», aunque ante las peticiones aseguró que se estudian en consultas con organizaciones especializadas en derechos humanos, «tras lo cual se toma una decisión deliberada».

El representante de la Justicia kazaja subrayó la complejidad de las medidas de extradición, pero no negó la noticia dada por la organización que vela por los derechos humanos Comité Antibélico de Rusia, que informó del acuerdo de extradición de Yemeliánova a Rusia.

Yemeliánova, detenida en el aeropuerto de Almaty en septiembre de 2025, recibió una resolución el 29 de enero que aprobaba la solicitud de la Fiscalía General rusa para su extradición a su país de origen, según el Comité Antibélico de Rusia.

La organización insiste en que el caso contiene infracciones de procedimiento, ya que estaba todavía en trámite su solicitud de asilo, algo que Kazajistán ahora rechaza.

«Kazajistán se ha convertido en un país categóricamente inseguro para los rusos», señaló la abogada de AK Consul, Margarita Kukúsheva, quien recuerda que se trata del cuarto caso de «extradición acelerada eludiendo las normas procesales y privando del derecho a la defensa».

Desde inicios de año, Kazajistán extraditó a tres ciudadanos rusos perseguidos por la Justicia, según los organismos en derechos humanos, por razones políticas.

Entre ellos se encuentran un activista checheno (Mansur Movláev), un desertor del ejército ruso (Semión Bazhúkov) y un nacional ucraniano nacionalizado ruso con la anexión de Crimea en 2014 (Alexandr Kachkurin).

Yemeliánova figuraba en una lista internacional de personas buscadas por la Justicia rusa.

La opositora está acusada en su país de haber robado un teléfono móvil valorado en 12.000 rublos (155 dólares) a un taxista que la llevó a su domicilio en San Petersburgo en 2021.

A principios de febrero organizaciones independientes informaron de la detención por alta traición de Kachkurin, apresado por las fuerzas de seguridad rusas nada más aterrizar en Moscú tras ser extraditado por Kazajistán.EFE

