Kazajistán enfrentará incremento de amenazas y retos con nueva Constitución, según Tokáyev

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Astaná, 30 jun (EFE).- Kazajistán se prepara para enfrentar un incremento de amenazas y retos internacionales con su nueva Constitución, que renueva el Parlamento, declaró hoy el presidente kazajo, Kasim Yomart-Tokáyev, en vísperas de la entrada en vigor de la nueva Carta Magna.

«Es preciso esperar un incremento de las amenazas y los retos. Nuestro principal objetivo es incrementar el bienestar, garantizar la seguridad y elevar la calidad de vida de los ciudadanos. Tornar estas tendencias irreversibles», aseveró en la última sesión del Parlamento bicameral, que a partir de mañana será unicameral.

La nueva Constitución kazaja, aprobada a principios de año, entrará en vigor a partir de mañana, en una versión que modifica más del 80 % de la anterior, vigente desde 1995.

Entre las modificaciones está la creación del nuevo Parlamento unicameral, llamado Kurultái, y cuyas elecciones están previstas para agosto próximo.

El presidente kazajo recordó en la última sesión del Legislativo que durante las últimas tres décadas el país aprobó cerca de 3.500 leyes.

«Tenemos la intención de llevar a cabo una reforma capital de los cimientos del Estado kazajo. Estamos obligados a mejorar cualitativamente el sistema de control estatal», sostuvo, al señalar que esta tarea dependerá de la conversión de Kazajistán en un «estado digital desarrollado» en los próximos tres años.

Aún así, reconoció que «los problemas que enfrentamos para garantizar la independencia y soberanía de Kazajistán aún no han sido resueltos del todo».

Tokáyev, que heredó el actual sistema político de su predecesor, Nursultán Nazarbáev, quien gobernó el país durante tres décadas, sostuvo que la digitalización «es una tarea de importancia crítica, ya que definirá la capacidad de Kazajistán de afrontar la competitividad global».

Por ello destacó como tarea estratégica de gran importancia el paso a un nuevo modelo económico en el contexto de un sinnúmero de conflictos y retos internacionales.

«Pero pese a ello llevamos a cabo una política equilibrada y avanzamos con seguridad. Continuaremos ateniéndonos a este curso», dijo.

Recordó que año pasado el PIB del país se incrementó en 6,5 %, superando los 300.000 millones de dólares.

En ese contexto destacó la importancia de la independencia energética del país y el comienzo de la construcción de la primera central nuclear kazaja en 2027.EFE

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