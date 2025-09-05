The Swiss voice in the world since 1935

Kazajistán intercepta partida de más de 13 toneladas de cocaína, la mayor de su historia

Astaná, 5 sep (EFE).- Las autoridades kazajas comunicaron este viernes que interceptaron una partida de más de 13 toneladas de cocaína, la mayor carga registrada en la historia de Kazajistán.

«Gracias a las medidas oportunas, en Almaty se incautó el mayor cargamento de cocaína en la historia de la república, con un peso de 13 toneladas y 183 kilogramos», informaron las autoridades kazajas en un comunicado por vídeo.

En el operativo policial, organizado por el Comité de Seguridad Nacional, fueron detenidos dos ciudadanos extranjeros sospechosos de formar parte de una organización internacional dedicada al narcotráfico.

La gran mayoría de partidas de droga que circulan por la república centroasiática se dirigen a terceros países, sirviendo Kazajistán como un importante punto de tránsito.

Uno de los mayores riesgos de narcotráfico proviene de la producción de opiáceos de Afganistán y la llamada ruta del norte, pero también de hachís y cannabis.

Sin embargo, como sostiene Global Initiative Against Transnational Crime, desde 2015 Kazajistán también se ha consolidado como productor y exportador de drogas sintéticas.EFE

