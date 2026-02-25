Kazajistán posterga extradición a Rusia de activista checheno a la espera de apelación

Astaná, 25 feb (EFE).- El Tribunal Supremo de Kazajistán tomó la decisión de postergar la extradición a Rusia del activista checheno Mansur Movláev tras la exigencia del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas de que no fuera extraditado sin un debido proceso de apelación, según informó su abogada, Rena Kemírova.

«El Tribunal Supremo de Kazajistán postergó la extradición de Mansur Movláev», escribió la abogada en su cuenta de Instagram.

Kemírova felicitó al activista checheno, cuya vida estaría en riesgo de ser extraditado a Rusia, a sus colegas, y agradeció a la juez del Tribunal Supremo kazajo que tomó esta decisión por su «profesionalidad y humanismo».

El pasado 23 de febrero el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas dictaminó que Movláev no podría ser extraditado hasta que Kazajistán tome una decisión respecto a su apelación y el otorgamiento del estatus de refugiado.

El activista checheno permanecerá detenido a la espera de estas decisiones.

Movláev destacó por entregar a canales opositores chechenos en Telegram información sobre secuestros, desapariciones forzosas, torturas y causas amañadas en esta república caucásica, controlada con puño de hierro por Ramzán Kadírov.

Entre 2021 y 2022 el activista fue detenido en dos ocasiones en Chechenia con cargos de extremismo, por criticar al controvertido líder checheno, y en 2023 escapó de Rusia.

En mayo del año pasado Movláev fue detenido en Kazajistán, donde había pedido refugio, un estatus que le fue denegado.

El activista recurrió esta decisión, por lo cual el procedimiento legal no se considera cerrado.

Movláev y sus abogados defensores argumentan que de regresar a Chechenia podría ser torturado o incluso asesinado.

Tras el comienzo de la guerra en Ucrania, Kazajistán se convirtió en uno de los destinos elegidos por miles de rusos que buscaban evadir su movilización para combatir en el conflicto ruso-ucraniano, pero desde principios de este año Astaná tomó la decisión de extraditar a Rusia a varios activistas antibélicos que enfrentan causas penales en su país. EFE

