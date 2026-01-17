Kazajistán prepara operadores de drones tras ataques contra sus terminales de petróleo

Astaná, 17 ene (EFE).- Kazajistán crea Escuela militar de operadores de drones tras los recientes ataques ucranianos contra sus terminales petroleras en el mar Negro y buques petroleros arrendados por la nación caucásica, que ha mantenido hasta ahora su neutralidad en el conflicto entre Rusia y Ucrania.

«Más de 300 cadetes del último curso del Instituto Militar de Fuerzas Terrestres ‘General de Ejército Sagadat Nurmagambétov’ aprenden a utilizar drones-FPV. Con este objetivo la institución decente creó la Escuela de preparación de especialistas de drones», informó en un comunicado el Ministerio de Defensa kazajo.

El mando castrense de la nación centroasiática señaló que «con ayuda de los experimentados maestros de la escuela, los cadetes del centro de estudios superiores adquieren experiencia en el manejo de sistemas no tripulados que en la actualidad han cambiado considerablemente los métodos de combate».

«Al dominar estas tecnologías modernas, los cadetes adquieren conocimientos prácticos del trabajo con drones, actualmente usados en muchas esferas», explicó el director de la escuela, teniente coronel Danyar Dilbadáyev.

En el centro docente militar, los futuros oficiales estudian las características y detalles constructivos de los drones, cómo usarlos, cómo llevar a cabo el mantenimiento, las medidas de seguridad y las particularidades de su uso en diversas condiciones, señaló Defensa.

Se dedica especial atención a las prácticas en simuladores computarizados, en los que los cadetes cumplen misiones de vuelo, aprenden a reaccionar en situaciones inusuales sin peligros para el equipamiento y las tropas.

Además, se llevan a cabo vuelos reales en el terreno, maniobras entre obstáculos, misiones de exploración, entre otras.

La escuela incluye una pista especial para drones FPV, que servirá para que los cadetes compitan.

«La preparación de especialistas en la rama de sistemas aéreos no tripulados tiene como fin garantizar la presencia de cuadros altamente cualificados en las Fuerzas Armadas, capaces de utilizar las tecnologías modernas en interés de la seguridad y defensa del país», concluyó el comunicado.

Kazajistán, que ha tratado de no tomar partido en el conflicto ruso-ucraniano, ha denunciado reiterados ataques de drones ucranianos contra sus terminales marítimas del Consorcio del Oleoducto del Caspio (KTK) en el mar Negro y petroleros arrendados.EFE

