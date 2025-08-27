Kazajistán y Jordania acuerdan crear empresa conjunta para la extracción de uranio

Astaná, 27 ago (EFE).- El presidente de Kazajistán, Kasim-Yomart Tokáyev, y el rey de Jordania, Abdalá II, quien arribó este miércoles a la nación centroasiática en visita oficial, acordaron hoy crear una empresa conjunta para la prospección y explotación de yacimientos de uranio en la nación árabe.

«El presidente de Kazajistán expresó su apoyo a la cooperación entre la compañía nacional Kazatomprom y la compañía jordana extractora de uranio JUMCO en la esfera del desarrollo de la rama nuclear», señaló Akorda, el canal de Telegram de la Presidencia kazaja.

Según comentó a la prensa Nurlán Zhakúpov, director del Fondo de Bienestar Nacional ‘Samruk Kazina’, ambos países firmaron un acuerdo que prevé la creación de una empresa conjunta con un 70 % de participación kazaja y un 30 % de participación que efectuará labores de prospección y extracción de uranio en Jordania.

«Tras las conversaciones los miembros de las delegaciones de ambos países intercambiaron los documentos intergubernamentales y comerciales firmados», indicó la Presidencia.

Kazajistán, que aprobó el pasado año la construcción de su primera central nuclear, acoge una de mayores reservas estratégicas de uranio del planeta y es el máximo productor mundial de dicho mineral.

Durante la reunión, el mandatario kazajo recordó que «en las pasadas conversaciones celebradas en Amán las partes asumieron la tarea de incrementar el comercio bilateral a 500 millones de dólares».

«Kazajistán está dispuesto a ampliar las exportaciones al mercado jordano al proponer 60 tipos de mercancías procesadas por un total de 250 millones de dólares», indicó Tokáyev.

También debatieron el desarrollo de proyectos de transporte y logística, además de la interacción en los sectores de la agricultura, el turismo y la digitalización.

Entre los acuerdos alcanzados está el inicio de vuelos directos en 2026 de la compañía aérea Royal Jordanian entre Amán y la segunda ciudad kazaja, Almaty.

En particular, Astaná expresó su interés en la ampliación de las relaciones culturales y humanitarias con Amán, «incluyendo la realización de proyectos conjuntos de investigación científica y el establecimiento de relaciones de asociación entre universidades».

Por su parte, el monarca jordano expresó el interés de su país en la cooperación en los sectores de la medicina, la industria farmacéutica, los productos alimenticios halal y la defensa.

«Estoy convencido que los acuerdos alcanzados hoy y su exitosa implementación servirán de sólida base para una mayor asociación entre nuestros países», señaló Abdalá II.EFE

