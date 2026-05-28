Kazajistán y Rusia firmarán una declaración conjunta de amistad y buena vecindad

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Astaná, 28 may (EFE).- Kazajistán y Rusia firmarán hoy una declaración conjunta sobre las siete bases de amistad y buena vecindad entre ambos países, que amplía la cooperación bilateral pese a la inestabilidad global, declaró hoy el presidente kazajo, Kasim-Yomart Tokáyev, durante una reunión en Astaná con su homólogo ruso, Vladímir Putin.

«Este documento refleja el espíritu de nuestras relaciones mutuas y fija la voluntad conjunta de profundizarlas sobre bases sólidas y, sobre todo, a largo plazo», indicó el mandatario de la nación centroasiática.

A su vez, Putin celebró la firma de este documento, pero recordó que también será firmado «un consistente paquete de acuerdos intergubernamentales y comerciales, que abarcan todas las esferas de la cooperación desde la economía y la energía hasta proyectos culturales y humanitarios».

«Estoy seguro que todo lo que acabo de mencionar no solo será aprobado, sino que sentará las bases para fortalecer nuestra interacción», subrayó.

Tokáyev destacó que «pese a la difícil situación mundial nuestra cooperación, especialmente en la esfera económica, se desarrolla exitosamente, y el monto del intercambio comercial crece», al puntualizar que el comercio entre ambos países se acerca al nivel de 30.000 millones de dólares.

Indicó que «a día de hoy hemos conformado un paquete de 177 proyectos conjuntos con un monto total de inversiones de casi 53.000 millones de dólares».

«Y quisiera destacar que 122 proyectos ya están en marcha y funcionan», dijo.

Señaló que para Kazajistán «las estrechas relaciones de amistad con Rusia son de importancia primordial».

«Y usted comprende bien esto, nosotros lo comprendemos bien. Gracias a los esfuerzos conjuntos, la cooperación bilateral (…) sirve de ejemplo a destacar de relaciones interestatales», afirmó.

Añadió que durante las negociaciones sostenidas hoy ‘cara a cara’ entre ambos mandatarios «no se plantearon problemas de ningún tipo» y sostuvo que el aporte de Rusia a la economía kazaja «es difícil de subvalorar».

«Entre nuestros países no existen temas polémicos, la dinámica de nuestras relaciones es positiva. Desarrollamos incansablemente nuestra cooperación, inyectándole nuevas ideas y proyectos», aseveró, al destacar que las presentes conversaciones «confirmaron el interés mutuo en fortalecer la cooperación en diversos planos».

El presidente ruso destacó por su parte que el trabajo conjunto de Astaná y Moscú en plataformas internacionales como la Unión económica euroasiática (UEE), la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), la Comunidad de Estados Independientes (CEI), los países BRICS y la ONU, entre otras, «es un ejemplo a seguir».

En particular agradeció a Tokáyev por los preparativos para la cumbre de la Unión Económica Euroasiática que se celebrará mañana en Astaná y en la que «se tomarán decisiones importantes para continuar fortaleciendo los procesos de integración» entre los países miembros.

Esta es la 39º vez que Putin y Tokáyev se reúnen y será la segunda vez que los kazajos reciben a Putin como visita de Estado, que se distingue por los honores protocolarios.

«Normalmente, se realiza una visita de Estado durante el mandato presidencial, pero dado que esta es la segunda, se pretende, a sugerencia de nuestros amigos kazajos, destacar el nivel excepcionalmente alto de las relaciones entre nuestros dos países», explicó anteriormente el asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov.

Putin permanecerá en Kazajistán hasta el 29 de mayo, ya que el viernes se celebrará la cumbre de la UEE.EFE

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