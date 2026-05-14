Kazajistán y Turquía firman declaración de «amistad eterna» durante visita de Erdogán

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Astaná, 14 may (EFE).- Los presidentes de Kazajistán, Kasim-Yomart Tokáyev, y Turquía, Recep Tayyip Erdogán, firmaron hoy una declaración de «amistad eterna» y asociación estratégica durante la visita del mandatario turco a Astaná, capital kazaja.

«Esta declaración dará un nuevo impulso al desarrollo de las relaciones kazajo-turcas», declaró Tokáyev durante las negociaciones.

La firma tuvo lugar en el Palacio de la Independencia en el corazón de Astaná, en vez de la Presidencia de Kazajistán (Akorda), donde habitualmente se llevan a cabo las recepciones de líderes extranjeros.

«El año pasado, el intercambio comercial (entre Kazajistán y Turquía) creció un 8,8%, superando los 5.400 millones de dólares», aseveró el mandatario kazajo, al destacar la importancia de «crear condiciones favorables para incrementar y diversificar el comercio».

Tokáyev adelantó que Kazajistán puede elevar las exportaciones de mercancías a Turquía en 34 rubros por un valor de más de 630 millones de dólares.

El mandatario kazajo expresó su confianza en que la cooperación financiera y de comercio electrónico de ambos países, así como el foro empresarial kazajo-turco que se celebra paralelamente en Astaná, «contribuirán a profundizar aún más los lazos comerciales y económicos».

Además, destacó «el creciente interés de otros países en la Ruta Internacional de Transporte Transcaspio e instó a las empresas turcas a participar activamente en proyectos para incrementar el tráfico de cargamento a través de los puertos de Kurik y Aktau».

Por su parte, Erdogán resaltó que las relaciones turco-kazajas se están fortaleciendo en todos los ámbitos.

«Intercambiamos puntos de vista sobre diversos temas: desde el comercio hasta la cooperación en materia de energía, defensa, transporte y logística», indicó, al señalar que ambos países esperan incrementar el intercambio comercial bilateral al nivel de 15.000 millones de dólares.

Se trata de la segunda visita de Estado de Erdogán a Kazajistán, tras la celebrada en 2022.EFE

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