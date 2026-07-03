Keiko Fujimori, proclamada presidenta electa de Perú por el Jurado Nacional de Elecciones

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Lima, 3 jul (EFE).- La derechista Keiko Fujimori, hija y heredera política del expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000), fue declarada este viernes oficialmente presidenta electa de Perú, al proclamarse los resultados de la segunda vuelta de la elección presidencial, donde venció al izquierdista Roberto Sánchez por un estrechísimo margen de 49.641 votos.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú, la máxima autoridad electoral del país, aprobó los resultados , tras los intentos sin éxito de Sánchez de frenar este acto, al denunciar sin pruebas un supuesto fraude en su contra y reclamar la anulación de la votación de los peruanos en el exterior, lo que le daría el triunfo a él, que fue el más votado en el territorio nacional.

La proclamación de los resultados del JNE supone la finalización del proceso electoral sin que pueda haber ya vuelta a atrás sobre el resultado, en el que Fujimori obtuvo el 50,135 % de los votos válidos, al recibir 9.223.396 papeletas; frente al 49,865 % de Sánchez, que acumuló 9.173.755 apoyos. EFE

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