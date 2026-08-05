Keiko Fujimori: «En Perú esperamos al papa León XIV para darle la bienvenida a su casa»

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Lima, 5 ago (EFE).- La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, celebró este miércoles el anuncio oficial de la visita del papa León XIV del 11 al 17 de noviembre, al señalar que el país le espera «con los corazones abiertos para darle la bienvenida de regreso a su casa, el Perú», donde Robert Prevost vivió más de dos décadas ejerciendo como misionero y obispo.

«Recibo con profunda alegría la confirmación de que su santidad vendrá al Perú del 11 al 17 de noviembre, una noticia que llena de ilusión a millones de peruanos», manifestó la mandataria peruana, que la pasada semana inició su mandato y será la encargada de recibir al pontífice en el Palacio de Gobierno de Lima.

«Su llegada será un momento de encuentro para nuestra fe y un mensaje de esperanza para nuestro país», agregó la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).

El pontífice estará en el país que lo considera «el papa peruano» durante una semana entera donde visitará la capital Lima, así como las ciudades de Chiclayo, donde se reencontrará con su querida diócesis; Cusco, la antigua capital de imperio incaico; y Pucallpa, enclavada en la selva amazónica.

El papa León XIV, nacido en Chicago (Estados Unidos) regresará así a Perú, país del que tiene la nacionalidad desde 2015 y donde vivió cerca de 20 años como misionero agustino y posteriormente como obispo de Chiclayo durante ocho años antes de ser llamado por Francisco para ocuparse del dicasterio para los obispos.

El viaje supondrá un regreso de un papa a América Latina, una región de especial importancia para la Iglesia católica y en la que reside una parte significativa de sus fieles, ya que la última visita de Francisco fue a Panamá, del 23 al 28 de enero de 2019, con motivo de la trigésimo cuarta Jornada Mundial de la Juventud (JMJ).

El viaje a Latinoamérica será el sexto viaje internacional del Papa León XIV, tras sus visitas a Turquía y Líbano en noviembre de 2025; al Principado de Mónaco, en marzo; a Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial, en abril y a España, en junio. Francia será el próximo viaje del 24 al 28 de septiembre. EFE

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