Keiko Fujimori admite que hay «muchas expectativas» sobre el gobierno que asumirá en Perú

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Lima, 16 jul (EFE).- La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, reconoció este jueves que hay «muchas expectativas» y «muchas decisiones» que tendrá que tomar durante su mandato, que asumirá el día 28, al comentar su preocupación por retos como la delincuencia común y la presencia del fenómeno climatológico de El Niño.

Tras una reunión en el Palacio de Gobierno de Lima con el presidente interino saliente, José María Balcázar, Fujimori dijo estar preparándose para que, a partir del 28 de julio, «tomemos las riendas y destinos de nuestro país».

«Nos preocupa El Niño y (también) tenemos que enfrentar directamente a la delincuencia para recuperar el orden», añadió la también líder del partido derechista Fuerza Popular sobre los principales temas de preocupación de los ciudadanos.

La hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) agradeció a Balcázar haber tenido la «gentileza y amabilidad» de haberla recibido en la casa de gobierno, ubicada en el centro histórico de la capital peruana.

Esta visita a Balcázar, con quien la presidenta electa tuvo un encuentro cordial pese a sus diferencias ideológicas, según comentó, se produjo un día después de que Fujimori recibiera sus credenciales como presidenta electa de Perú hasta 2031 en una ceremonia organizada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

«Por primera vez, la voluntad soberana del pueblo peruano ha conferido la Presidencia de la República a una mujer, elegida democráticamente por el voto ciudadano», destacó el presidente del JNE, Roberto Burneo, lo que desató la algarabía de los invitados simpatizantes de Fujimori.

Durante la sesión solemne, que cerrará todo el proceso de las elecciones que se celebraron el pasado 12 de abril con una segunda vuelta presidencial el 7 de junio, también se entregaron las credenciales al primer y segundo vicepresidente de Fujimori, Luis Galarreta y Miguel Torres, respectivamente.

A disposición de la visita del papa

Fujimori también visitó este jueves, junto a Miguel Torres, la Conferencia Episcopal Peruana para reunirse con su titular, monseñor Carlos García Camader.

Al final del encuentro, la presidenta electa declaró a la prensa que le transmitió al máximo representante de los obispos en Perú «la gran alegría» de que el papa León XIV esté planificando su visita al país sudamericano, en el que desarrolló gran parte de su vida pastoral e incluso adoptó la nacionalidad peruana en 2015.

«El futuro gobierno del Perú se pone a disposición para hacer todas las coordinaciones y garantizar que esta visita sea larga, exitosa y llegue a la mayor cantidad de peruanos», manifestó Fujimori.

La visita que hará el papa León XIV a Perú, en la primera mitad de noviembre de este año, durará entre ocho y diez días, según anticipó José María Balcázar después de la audiencia mantenida con el pontífice en el Vaticano, en junio pasado. EFE

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