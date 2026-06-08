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Keiko Fujimori admite un “empate técnico” y anticipa que respetará los resultados

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Lima, 7 jun (EFE).- La candidata derechista Keiko Fujimori afirmó este domingo que respetará los resultados de las elecciones presidenciales de Perú, después de conocer que el conteo rápido le ubica perdedora por un estrecho margen contra el izquierdista Roberto Sánchez, aunque aseguró que «van a ser días largos» hasta que se sepa el resultado final.

«Nos encontramos en un empate técnico, hasta el momento no hay ningún ganador en esta contienda, por tal razón, serán días largo hasta conocerlo. Sería irresponsable definir el resultado en base a una muestra como es el conteo rápido que utiliza aproximadamente 1.000 actas de 90.000 que se tiene a nivel nacional», dijo Fujimori en un breve pronunciamiento.

La candidata, a quien las proyecciones de Ipsos Perú le dan un 49,7 % frente al 50,3 % de Sánchez, aseguró que respetarán los resultados electorales cuando el escrutinio llegue al 100 % y animó a Sánchez a hacer lo mismo.

«Quiero decir al pueblo peruano que no pierda la esperanza, necesitamos calma y serenidad y vamos a esperar con mucha fe el resultado final», señaló la derechista entre aplausos de miembros de su partido, Fuerza Popular. EFE

pbc/fgg/lnm

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