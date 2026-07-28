Keiko Fujimori afirma que recibe un Perú marcado por el abandono y la improvisación
Lima, 28 jul (EFE).- La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, afirmó este martes que recibe un país «marcado por el abandono» y «un Estado debilitado por la improvisación», con una ineficiencia estatal estimada en 40.000 millones de soles (11.750 millones de dólares) al año, en su discurso a la nación tras jurar el cargo ante el Congreso.
La jefa de Estado afirmó que «el diagnóstico de nuestra patria es complejo y doloroso» y que ha recibido «un Estado a la deriva por la carencia de una visión estratégica», que atienda a los pobladores más necesitados. EFE
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