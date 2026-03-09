Keiko Fujimori agradece a seguidores por subir en las encuestas para comicios en Perú

Lima, 8 mar (EFE).- La candidata presidencial del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, agradeció a sus seguidores y partidarios por haber subido en las encuestas de intención de voto, a 8 %, que la mantiene en el segundo puesto para los comicios presidenciales de Perú, durante un acto de campaña en el distrito de San Juan de Lurigancho, ubicado al este de Lima.

A poco más de un mes para las elecciones generales, Fujimori dijo a los periodistas que ese incremento de un punto porcentual en las encuestas «es el resultado de muchísimas personas que nos están ayudando a transmitir nuestro mensaje».

«Tenemos un plan de gobierno muy serio, (además) creo que es el hecho de no caer en los insultos y la experiencia que tiene Fuerza Popular», apuntó la heredera política del fallecido exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000).

La candidata también agradeció «infinitamente a todos los ciudadanos que nos reciben, que nos abrazan y nos ayudan a transmitir nuestra propuesta».

Añadió que es un reto transmitir sus propuestas y le deseó «la mejor de las suertes» a todos los postulantes presidenciales, que suman 36 candidatos, una cifra inédita en el país.

Según la última encuesta nacional de la empresa CPI, el exalcalde de Lima Rafael López Aliaga se mantiene en el primer lugar de intención de voto con 12,7 %, un punto porcentual menos que en febrero, y después de Fujimori aparece, en tercer puesto, el candidato izquierdista Alfonso López Chau del partido Ahora Nación que subió a 5,6 %.

No obstante, es muy probable que la elección presidencial se decida en segunda vuelta el 7 de junio próximo.

Fujimori acudió a la zona de Mangomarca, en San Juan de Lurigancho, para celebrar los 16 años de vida institucional de su partido junto a sus seguidores y algunos de sus postulantes al Legislativo.

Aprovechó la jornada para saludar a todas las mujeres peruanas por el día internacional de la mujer.

Fujimori rechaza clases virtuales por crisis de gas

Igualmente, Fujimori criticó las medidas adoptadas por el gobierno transitorio del presidente José María Balcázar para afrontar el racionamiento de gas natural, a raíz de una fuga de gas en uno de los ductos de la reserva de Camisea, localizada en la surandina región de Cusco.

En ese sentido, lamentó que el Ejecutivo haya dispuesto que las clases escolares sean virtuales durante la próxima semana, así como el teletrabajo en el sector público, mientras concluye el racionamiento de gas, y lo exhortó a anular esa medida, además de pedir el cambio del ministro de Energía y Minas.

«Eso es lo que ocurre cuando tenemos un gobierno de izquierda, que no solamente no sabe manejar la emergencia, sino que la empeora», comentó la candidata en coincidencia con diversos sectores que han criticado mandar a los estudiantes a clases remotas. EFE

