The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizado

Inicie sesión para añadir temas a su contenido personalizado.

Inscríbase ahora
Lista de favoritos

Inicie sesión para añadir artículos a su lista.

Inscríbase ahora

Keiko Fujimori anuncia que el vicepresidente Galarreta será su primer ministro en Perú

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Lima, 27 jul (EFE).- La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, anunció este lunes que el primer vicepresidente, Luis Galarreta, asumirá la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) de su Gobierno, que entrará en funciones desde este martes en el país andino.

La gobernante electa informó, además, que el Ministerio de Economía y Finanzas será asumido por el economista Elmer Cuba y el Ministerio de Relaciones Exteriores por el abogado, periodista y excandidato presidencial Carlos Espá.

Tras ser anunciado por Fujimori, Galarreta agradeció «la confianza de liderar» el primer gabinete del nuevo Gobierno y dijo que una de sus principales misiones será «enfrentar la inseguridad» ciudadana, así como «volver a crecer con inversiones, generar empleo». EFE

dub/fgg/nvm

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR