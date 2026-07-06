Keiko Fujimori anuncia que Julio Velarde seguirá al frente del Banco Central de Perú

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Lima, 6 jul (EFE).- La presidenta electa de Perú, Keiko Fujmori, anunció este lunes la continuidad del economista Julio Velarde al frente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), quien confirmó esa decisión tras una reunión que sostuvieron en la sede del ente emisor.

Fujimori visitó a Velarde, quien ejerce el cargo desde hace 20 años y es el rostro personificado de la estabilidad monetaria del sol peruano, para informarle que decidió plantear su continuidad ante el Senado que comenzará a ejercer sus funciones a fines de este mes.

«He querido venir a pedirle que nos pueda acompañar cinco años más», declaró la próxima gobernante peruana en una comparecencia sin preguntas ante la prensa, antes de indicar que esperaba confirmar esa noticia muy pronto, ya que sería «saludada por los peruanos y por las entidades financieras internacionales».

Sin embargo, Velarde tomó de inmediato la palabra y tras agradecer a Fujimori por haber ido a visitarlo hasta la sede del BCRP, en el centro histórico de Lima, dijo que acepta la petición «con el mayor gusto».

También, agregó que se siente «honrado por el pedido» de la futura mandataria y que había decidido seguir en el cargo a pesar de que, «en otras circunstancias, no habría aceptado».

Fujimori replicó que «no esperaba una respuesta tan rápida», pero dijo que le «alegra mucho la claridad, firmeza y forma» en que Velarde tomó esta decisión. «Es una gran noticia para el Perú», enfatizó.

Durante su breve presentación ante periodistas, Fujimori dijo que el presidente del Banco Central le explicó las perspectivas económicas de Perú para los próximos meses y que estaba sonriente por «la presentación tan optimista que nos ha dado el señor Velarde».

Además añadió que «por supuesto existe preocupación» ante el impacto que pueda tener en los próximos meses en el país el fenómeno climático de El Niño, pero dijo que se van «vamos a tener que tomar todas las medidas de prevención adecuadas».

Fujimori había anticipado el pasado 22 de junio su intención de reunirse con Velarde para pedirle que se mantenga en el cargo que ocupa desde 2006, tiempo en el que ha visto pasar a diez presidentes, que serán once con la llegada de la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).

El periodo del funcionario concluye el 28 de julio próximo, el mismo día en que Fujimori asumirá la Presidencia, pero Velarde ya había señalado que evaluaría permanecer en el cargo si así se lo pedía el próximo gobernante.

Julio Velarde, de 74 años, es un experimentado y reconocido banquero a nivel mundial, al que se le atribuye la estabilidad económica de Perú, basada en la autonomía constitucional que tiene el banco central, a pesar de las continuas crisis políticas que ha afrontado el país en la última década. EFE

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