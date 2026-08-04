Keiko Fujimori anuncia que su Gobierno evaluará pedido de indulto al expresidente Toledo

Compartir

3 minutos

Lima, 3 ago (EFE).- La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, afirmó este lunes que su Gobierno evaluará el pedido para otorgar un indulto humanitario al exmandatario Alejandro Toledo (2001-2006), quien cumple una condena a más de veinte años de cárcel por un caso de corrupción vinculado con la empresa brasileña Odebrecht.

«Esto se va a evaluar con dos tipos de análisis: un carácter técnico y médico, y también con una mirada humanitaria», declaró Fujimori a periodistas al arribar a Lima tras una visita de trabajo a la región norteña de Piura.

La esposa de Toledo, Eliane Karp, reiteró este domingo su pedido para que se otorgue un indulto al exmandatario, quien en 2024 fue condenado a veinte años y seis meses de prisión por haber recibido dinero de Odebrecht para obtener la construcción de un tramo de la carretera Interoceánica sur.

Toledo, de 81 años y recluido en Barbadillo, conocida como la cárcel de los expresidentes peruanos, también recibió en 2025 otra sentencia a trece años y cuatro meses de prisión por las compras inmobiliarias que hizo en Perú con ese dinero.

El exmandatario anunció a inicios de julio pasado que iba a solicitar el indulto por «una situación de salud grave» y a mediados de ese mismo mes autorizó a su abogado, Carlos Torres Caro, a presentar una petición de gracia presidencial.

Karp, quien también es requerida por la justicia peruana y se encuentra en la ciudad israelí de Tel Aviv, pidió a Fujimori «que admita que la reconciliación es mucho más valiosa que el odio y que le dé su indulto» a su esposo.

«Por favor, con todo mi alma y mi corazón, se acuerde de lo que ha pasado con su papá y con ella, que ha estado en la cárcel también. Que le dé a mi esposo un indulto humanitario por todo lo que ha sufrido injustamente por el Poder Judicial», declaró la ex primera dama a la emisora RPP.

Fujimori precisó este lunes que para tratar esta petición primero se tiene que designar a los integrantes de la Comisión de Indultos y Gracias Presidenciales, quienes se encargan de evaluar estos casos y ofrecer una posición ante el Ejecutivo.

«Estas personas empezarán, cuando asuman sus funciones para hacer el análisis correspondiente», indicó.

La gobernante envió además su pésame y «un saludo fraterno» a Karp, luego de que esta revelara a RPP que su madre, Eva Fernenbug, murió el sábado pasado a los 99 años en un asilo de la ciudad de Bruselas y no pudo visitarla por las órdenes de captura internacional vigentes en su contra.

El proceso judicial contra Toledo comenzó en 2016 cuando saltó a la luz el escándalo de los sobornos y pagos irregulares de Odebrecht en distintos países de Latinoamérica, pero el exgobernante no pisó la cárcel hasta 2023, cuando se concretó su extradición desde Estados Unidos, donde residía junto a Karp. EFE

dub/gad