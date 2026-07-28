Keiko Fujimori anuncia un aumento del 15 % del salario mínimo hasta los 382 dólares

Compartir

1 minuto

Lima, 28 jul (EFE).- La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, anunció este martes en su discurso de investidura que su Gobierno aumentará en un 15 % el salario mínimo, que pasará de 1.130 soles (331 dólares) a 1.300 soles (381 dólares).

«Para mejorar los ingresos de los trabajadores, elevaremos la remuneración mínima vital a 1.300 soles. Este incremento estará acompañado de un bono compensatorio por única vez para las micro y pequeñas empresas, con el fin de que las ayude a incorporar trabajadores a la formalidad y afrontar responsablemente el mayor costo laboral», dijo Fujimori. EFE

pbc/fgg/lnm

(foto) (video)