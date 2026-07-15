Keiko Fujimori asegura que ha sabido perdonar y pedir perdón en su vida pública

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Lima, 15 jul (EFE).- La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, aseguró este jueves que aprendió de sus errores y que ha sabido perdonar y pedir perdón durante su discurso tras la entrega de credenciales como ganadora de la elección presidencial, acto previo a la investidura que se realizará el próximo 28 de julio, día nacional de Perú.

«A lo largo de mi vida pública he aprendido que hacer política exige fortaleza, humildad y sobre todo aprender. He aprendido de mis errores y de mis aciertos, de los momentos difíciles y alegres. He aprendido a pedir perdón y sobretodo a perdonar. Por eso, el Perú necesita mirar hacia adelante y hacerlo con serenidad», dijo Fujimori.

La hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) afirmó que su camino a la Presidencia «no ha sido sencillo», al haber estado lleno de desafíos, obstáculos, incertidumbre y decisiones difíciles, «pero nunca perdí la convicción de que la democracia siempre merece ser defendida y que el Perú siempre vale la pena todo esfuerzo», agregó. EFE

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