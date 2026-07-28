Keiko Fujimori asume presidencia de Perú y anuncia que militares liderarán lucha contra el crimen

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La derechista Keiko Fujimori asumió este martes la presidencia de Perú y anunció que los militares recuperarán el «control interno» en zonas de alta criminalidad, la primera medida de un prometido gobierno de mano dura como el de su padre.

Tras jurar, la hija del expresidente autócrata Alberto Fujimori (1990-2000) se convirtió en la novena mandataria en una década, en un país que atraviesa una grave inestabilidad política. Venció en el balotaje al izquierdista Roberto Sánchez por menos de 50.000 votos.

«Durante los estados de emergencia, las fuerzas armadas asumirán temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad y del control interno» hasta «devolver esos territorios a los ciudadanos», dijo Fujimori en su discurso de investidura.

La inseguridad es la principal preocupación de los peruanos, que atraviesan su peor crisis de seguridad desde su conflicto armado interno (1980-2000).

Su victoria supone el retorno del fujimorismo al poder, un movimiento populista que oscila entre el conservadurismo y el liberalismo, y divide a los peruanos.

«Estoy muy de acuerdo» con sus promesas, dice Nelly Vega, ama de casa de 68 años. «Nos va a llevar a algo mejor. Estamos en un país con mucho terror», agrega.

Pero Keiko Fujimori todavía no convence a muchos que ven a su partido como uno de los responsables de la inestabilidad política que atraviesa Perú desde hace una década.

«No le tengo fe, pero qué podemos hacer: la mitad del Perú se dividió», dijo a la AFP Franklin González, un trabajador independiente de 62 años, en el centro de Lima.

Desde 2016, el país de 34 millones de habitantes tuvo ocho presidentes, la mayoría de ellos destituidos o empujados a renunciar por el Congreso, donde el fujimorismo ha sido una fuerza clave.

Fujimori, que reemplaza al mandatario interino José María Balcázar, fue elegida para gobernar hasta 2031.

Con ella, Perú se sumará a la ola que avanza en Latinoamérica de gobiernos de derecha alineados con el presidente estadounidense, Donald Trump.

A la ceremonia asistieron los mandatarios Javier Milei (Argentina), José Antonio Kast (Chile), Rodrigo Paz (Bolivia), Daniel Noboa (Ecuador) y Yamandú Orsi (Uruguay), entre otros líderes.

– Allanamientos y expulsiones –

Durante la campaña, captó votos apelando al legado del patriarca Fujimori, que polariza a los peruanos.

Aunque se le atribuye la derrota de la sanguinaria guerrilla maoísta Sendero Luminoso y frenar una hiperinflación, también es recordado por cerrar el Congreso con militares y haber sido condenado por violaciones de derechos humanos. Su gobierno cayó por escándalos de corrupción.

«Va a ser una réplica del padre», dijo César Fuentes, un jubilado de 80 años, que teme que sus estrategias contra la inseguridad deriven en abusos.

Fujimori propone allanamientos en zonas peligrosas, expulsiones de migrantes indocumentados, la instalación de tribunales anónimos y el retiro del país de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En Perú, los homicidios pasaron de 1.000 en 2018 a 2.600 en 2025 y las denuncias por extorsión, de 3.200 a 26.500.

El sociólogo David Sulmont dijo a la AFP que «si el gobierno no logra dar señales de que está enfrentando» el problema de la inseguridad rápidamente, «puede erosionar su legitimidad y popularidad».

Ante la inestabilidad, Fujimori propuso este martes acercamientos con las fuerzas políticas de oposición. «Tendamos puentes de diálogo», señaló.

Aunque tiene la bancada más numerosa en el Congreso, los grupos de derecha no alcanzan una mayoría para sacar adelante todos sus proyectos.

– Fenómeno El Niño –

Además de la inseguridad, Fujimori anunció durante su discurso que su otra prioridad a corto plazo será la prevención frente al fenómeno El Niño, con lluvias y sequías extremas y un calentamiento inusual del océano, que los meteorólogos estiman que será el más intenso y devastador desde 1998.

«Implementaremos un plan de contingencia nacional (…) que romperá la lógica de la reacción tardía para pasar a la era de la prevención oportuna», con la rápida ejecución de obras, dijo la presidenta.

El factor climático podría golpear la economía peruana, una de las más estables de América Latina.

Si no responde «de manera eficiente» para prevenir los desastres y una crisis en el sector de la agricultura, «eso va a generar un descontento social fuerte», advirtió a la AFP el politólogo Arturo Maldonado, investigador de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

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