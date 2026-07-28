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Keiko Fujimori destinará «recursos extraordinarios» a preparar a Perú para El Niño

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Lima, 28 jul (EFE).- La presidenta de Perú, anunció este martes en su discurso de investidura que destinará «recursos extraordinarios» para preparar al país ante el fenómeno climático de El Niño, que se avecina en los próximos meses y que, según las previsiones oficiales, puede llegar a ser de una magnitud extraordinaria a final de año.

Fujimori anticipó que pondrá en marcha un plan de contingencia nacional «que romperá la lógica de la reacción tardía para pasar a la prevención oportuna» de este fenómeno, consistente en un inusitado calentamiento del mar que genera lluvias torrenciales e inundaciones en las costas de Perú y también de Ecuador.

«Los agricultores que se vean afectados por este fenómeno, recibirán asistencia técnica y financiera. Nuestro agricultores no están solos», apuntó al anunciar una serie de obras de prevención como limpieza de cauces de ríos y protecciones ribereñas. EFE

fgg/lnm

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