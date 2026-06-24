Keiko Fujimori espera ser proclamada como presidenta electa de Perú en los próximos días

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Lima, 24 jun (EFE).- La candidata derechista Keiko Fujimori, ganadora de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú frente al izquierdista Roberto Sánchez, aseguró este miércoles que espera que en los próximos días el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclame oficialmente los resultados para comenzar a componer su gobierno y preparar las primeras medidas de su gestión.

«Es importante que en los próximos días podamos tener ya la proclamación de los entes electorales», dijo Fujimori en un pronunciamiento junto a un montón de cajas con más de 82.500 actas recabadas por sus más de 90.000 delegados desplegados el día de la votación de la segunda vuelta presidencial, del pasado 7 de junio, con el objetivo de vigilar el sufragio y poder acreditar su triunfo.

«Queremos mostrar las pruebas», señaló la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) al negarse a responder a Sánchez, quien denuncia sin pruebas un supuesto fraude y reclama anular la votación en el exterior, lo que revertiría los resultados y le daría la victoria a él, que tiene más votos en el territorio nacional. EFE

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