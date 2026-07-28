Keiko Fujimori jura como presidenta de Perú para el quinquenio 2026-2031

Compartir

1 minuto

Lima, 28 jul (EFE).- La derechista Keiko Fujimori juró este martes como presidenta de Perú para el quinquenio 2026-2031, acto con el que asume oficialmente el cargo para el que fue elegida en las recientes elecciones, en las que se impuso en la segunda vuelta por una ajustada diferencia de menos de 50.000 votos sobre el izquierdista Roberto Sánchez.

La hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) inauguró así su periodo presidencial en una ceremonia en el pleno del Congreso que escenificó el retorno del fujimorismo al Gobierno de Perú después de que, hace casi 26 años, su padre dimitiera por fax desde Japón tras destaparse un gigantesco escándalo de corrupción en su administración.

La primera mujer en ser elegida presidenta de Perú llegó al Palacio Legislativo tras haber mantenido previamente reuniones con los presidentes y delegados de los países que asisten la ceremonia, entre ellos el rey de España, Felipe VI, y ocho presidentes de países de América Latina. EFE

fgg/lnm

(foto) (vídeo)