Keiko Fujimori llega al Congreso de Perú para su investidura presidencial

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Lima, 28 jul (EFE).- La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, llegó este martes al Congreso de Perú para dar inicio a la ceremonia de investidura y asunción del cargo de forma oficial para el periodo 2026-2031, lo que marca el noveno cambio de presidente en una década en el país andino.

Entre los asistentes al acto hay diez jefes de Estado y de gobierno, entre ellos el rey de España, Felipe VI, y los presidentes de Argentina, Javier Milei; de Bolivia, Rodrigo Paz; de Chile, José Antonio Kast, de Ecuador, Daniel Noboa; de Honduras, Nasry Asfura; de Panamá, José Raúl Mulino; de Paraguay, Santiago Peña; y de Uruguay, Yamandú Orsi. EFE

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