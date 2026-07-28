Keiko Fujimori llega al Congreso de Perú para su investidura presidencial

Compartir

2 minutos

Lima, 28 jul (EFE).- La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, llegó este martes al Congreso para dar inicio a la ceremonia de investidura y asumir oficialmente la Presidencia para el periodo 2026-2031, lo que marca el noveno cambio de mandatario en una década en el país andino.

La hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) hizo su aparición en el hemiciclo entre los aplausos y vítores de sus parlamentarios e invitados, y el silencio de los legisladores de izquierda, que exhibieron fotografías de víctimas de la violencia estatal y de la represión a las protestas sucedidas tras la caída del presidente Pedro Castillo (2021-2022).

Entre los asistentes al acto hay diez jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos el rey de España, Felipe VI, y los presidentes de Argentina, Javier Milei; de Bolivia, Rodrigo Paz; de Chile, José Antonio Kast, de Ecuador, Daniel Noboa; de Honduras, Nasry Asfura; de Panamá, José Raúl Mulino; de Paraguay, Santiago Peña; y de Uruguay, Yamandú Orsi.

También se encuentra la familia de la derechista de 51 años, sus hijas Kaori y Kyara, así como sus hermanos Sachi y Hiro, los nuevos senadores, diputados, personas cercanas de la próxima mandataria y diversas autoridades políticas, militares y religiosas.

Una vez que reciba la banda presidencial y hacer el juramento de rigor, Fujimori inaugurará su mandato presidencial y pronunciará su primer discurso como jefa de Estado en la que se prevé que anticipe los principales lineamientos de su gobierno y las primeras medidas que tomará.

Este lunes, Fujimori adelantó que el primer ministró será Luis Galarreta, quien también es el primer vicepresidente electo, el Ministerio de Economía y Finanzas será asumido por el economista Elmer Cuba y el Ministerio de Relaciones Exteriores por el abogado, periodista y excandidato presidencial Carlos Espá.

Keiko Fujimori, que ganó la elección presidencial en su cuarto intento, fue proclamada el pasado 3 de julio como la ganadora de la segunda vuelta de los comicios presidenciales en Perú, con un estrecho margen de menos de 50.000 votos sobre el candidato de izquierda Roberto Sánchez.EFE

pbc/fgg/lnm

(foto) (video)