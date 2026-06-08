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Keiko Fujimori mantiene su ventaja sobre Sánchez al llegar al 25 % del escrutinio en Perú

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Lima, 7 jun (EFE).- La candidata derechista Keiko Fujimori se mantiene por delante del candidato izquierdista Roberto Sánchez con una ventaja de 5,02 puntos porcentuales al alcanzar el 25,27 % del escrutinio de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú.

Tras haberse contabilizado una cuarta parte de los votos emitidos en esta jornada electoral, Fujimori recibe el 52,51 % de los votos válidos al obtener 2.608.002 papeletas, en contraposición al 47,49 % % de Sánchez, que registra 2.358.628 apoyos.

Los votos escrutados hasta el momento pertenecen en su mayoría a la capital Lima y a otras ciudades del país, donde Fujimori en la candidata más votada, mientras que Sánchez concentra sus apoyos en zonas rurales, cuyos votos acostumbran a ser los últimos en contabilizarse. EFE

fgg/lnm

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