Keiko Fujimori pretende conseguir 100.000 observadores para «cuidar el voto» en Perú

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Lima, 19 may (EFE).- La candidata derechista a la Presidencia de Perú Keiko Fujimori lanzó este martes una campaña para conseguir la inscripción de 100.000 personeros (apoderados) en las mesas de votación para «defender y cuidar el voto» en la segunda vuelta de las elecciones, que tendrá lugar el próximo 7 de junio y en la que se enfrentartá al izquierdista Roberto Sánchez.

Fujimori presentó este martes a la prensa la campaña ‘Defensores del Perú’, con la que pretende concienciar a los electores para que sean observadores de su partido, Fuerza Popular, en los locales de votación.

La iniciativa tiene lugar a raíz de anomalías logísticas en la primera vuelta que alimentaron las denuncias de fraude lanzadas principalmente por el ultraderechista Rafael López Aliaga.

«Esta elección no se trata de mí, no se trata de una disputa entre ideologías, no se trata de una lucha entre Lima y las provincias, no se trata de una pelea entre fujimoristas y antifujimoristas; se trata de elegir entre seguir viviendo en el caos o recuperar el orden», proclamó la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).

La candidata conservadora dijo que ha aprendido que el mejor plan frente a las situaciones que se han dado en la primera vuelta -en la que se produjeron retrasos en la apertura de colegios en Lima que obligaron a extender la jornada en trece de ellos al día siguiente- es «más democracia, más participación, más equipo, más preparación y más personeros».

Según Keiko Fujimori, su campaña «es la manifestación de la unión entre peruanos frente a quienes quieren destruir las bases» del país.

La hija y heredera política de Alberto Fujimori (1990-2000) aseguró que apenas se confirmó su pase a la segunda vuelta, con el 17,19 % de los votos frente al 12,03 % del candidato izquierdista Roberto Sánchez, cientos de ciudadanos se comunicaron con su partido para ser apoderados el próximo 7 de junio.

El responsable de la iniciativa, el empresario Luis Dyer, repuso que los ciudadanos de cualquier orientación política pueden inscribirse en la página web de la campaña.

«Tenemos que cubrir todas las mesas (más de 92.000), eso está clarísimo. Necesitamos más de 100.000 personeros a nivel nacional», señaló Dyer al comentar que han revisado las actas de los 10.500 centros de votación.

La aspirante derechista disputará por cuarta vez consecutiva una segunda vuelta de unas elecciones presidenciales tras haber perdido las tres anteriores.

La última vez denunció un fraude a favor del izquierdista Pedro Castillo e intentó anular miles de votos echando mano de la Organización de Estados Americanos, pero la OEA validó los resultados. EFE

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