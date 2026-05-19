Keiko Fujimori pretende conseguir 100.000 observadores para «cuidar el voto» en Perú

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Lima, 19 may (EFE).- La candidata derechista a la Presidencia de Perú, Keiko Fujimori, lanzó este martes una campaña para conseguir la inscripción de 100.000 personeros (representantes) en las mesas de votación a nivel nacional para «defender y cuidar el voto» en la segunda vuelta de las elecciones del 7 de junio, donde se enfrentará al izquierdista Roberto Sánchez.

Fujimori presentó ante la prensa ‘Defensores del Perú’, la campaña que pretende concienciar a la población para ser observadores de su partido Fuerza Popular en los locales de votación, tras las irregularidades logísticas de la primera vuelta, que alimentaron las denuncias de fraude lanzadas sin pruebas principalmente por el ultraderechista Rafael López Aliaga.

«Esta elección no se trata de mí, no se trata de una disputa entre ideologías, no se trata de una lucha entre Lima y las provincias, no se trata de una pelea entre fujimoristas y antifujimoristas. Se trata de elegir entre seguir viviendo en el caos o recuperar el orden», dijo la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).

Fujimori expresó que en estos últimos años han aprendido que el mejor plan frente a las situaciones que se han dado en la primera vuelta, donde hubo grandes retrasos en la apertura de colegios en la capital Lima, que llevó a extender la jornada en trece de ellos al día siguiente, es «más democracia, más participación, más equipo, más preparación y más personeros».

La campaña cuenta con una estética futbolística y una camiseta con los colores rojo y blanco, de la bandera nacional, y «es la manifestación de la unión entre peruanos frente a quienes quieren destruir las bases de nuestro país».

La hija y heredera política del exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000) relató que apenas se confirmó su pase en la segunda vuelta, con el 17,19 % de los votos frente al 12,03 % obtenido por el candidato izquierdista Roberto Sánchez, cientos de ciudadanos se contactaron con su partido para querer ser personeros el 7 de junio y proteger el voto.

«Por eso hemos decidido ordenar toda esta energía, acompañarla y convertirla en una gran red de defensa democrática», apuntó Fujimori.

El responsable de la iniciativa, el empresario Luis Dyer, expuso que los ciudadanos de cualquier orientación política pueden inscribirse en la página web de la campaña para ser personeros.

«Tenemos que cubrir todas las mesas (más de 92.000), eso está clarísimo. Necesitamos más de 100.000 personeros a nivel nacional. Nosotros, el comando técnico, hemos implementado herramientas tecnológicas y sabemos dónde están los problemas», señaló al añadir que han revisado las actas de los 10.500 centros de votación.

Detalló que hay tres tipos de personeros: «el jugador que sale a la cancha», en referencia a los que se desplazarán a las mesas de votación, los personeros de apoyo que ayudarán en logística y los personeros digitales, que difundirán en redes las eventuales irregularidades que puedan surgir y combatir noticias falsas.

Fujimori presentó la campaña junto a empresarios, artistas, futbolistas y cocineros, que expresaron su voluntad de cuidar el voto y defender la democracia en el país andino.

La candidata disputará por cuarta vez consecutiva una segunda vuelta de elecciones presidenciales tras haber perdido las tres anteriores, y en la última de ellas denunció sin pruebas claras un fraude en favor del izquierdista Pedro Castillo, lo que le llevó a intentar anular miles de votos e incluso buscar la intermediación de la Organización de Estados Americanos (OEA), que validó los resultados. EFE

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