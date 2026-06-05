Keiko Fujimori promete a Perú lograr «reconciliación nacional» y gobernar solo un mandato

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Lima, 4 jun (EFE).- La candidata derechista Keiko Fujimori, que disputa la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú contra el izquierdista Roberto Sánchez, cerró este jueves su campaña electoral con una promesa de lograr la «reconciliación nacional» en el país y gobernar únicamente por un mandato de cinco años, sin buscar la reelección inmediata.

En un multitudinario acto celebrado en los exteriores del Estadio Monumental, Fujimori se presentó como la opción para devolver la estabilidad al país tras una década por la que han pasado ocho presidentes en una sucesión de destituciones promovidas por el Congreso, la mayoría de ellas con los votos del fujimorismo.

«Esta elección nos va a permitir elegir el rumbo: si es que queremos avanzar en unidad o retroceder y quedarnos atrapados en el odio, el insulto y la venganza. Nosotros representamos progreso, ellos representan retroceso. Nosotros representamos reconciliación, ellos los que buscan es dividir a todos los peruanos», señaló la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).

La líder del partido fujimorista Fuerza Popular, que se presenta por cuarta vez a la Presidencia tras haber perdido en las tres ocasiones anteriores en segunda vuelta ante Ollanta Humala (2011), Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Pedro Castillo (2021), aseguró que esas experiencias no le hicieron desfallecer en su propósito de lograr la reconciliación del país.

«En las últimas décadas, nuestro país se quedó atrapado en sus heridas, y yo sé que sería más fácil de nuestra parte quedarnos simplemente en el insulto y la crítica. Lo difícil es ponernos de acuerdo, dar un paso hacia el diálogo y el consenso, pero entendí que el verdadero liderazgo justamente se forja en tender esos puentes en los abismos más profundos, entender esa mano», indicó Fujimori.

En ese sentido, Fujimori se dirigió a los votantes indecisos que pueden terminar definiendo esta elección contra Sánchez, que compite en nombre y representación del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022), que cumple una condena de 11 años y 5 meses de cárcel por su fallido intento de golpe de Estado de finales de 2022.

«Soy consciente que muchos no han votado por mí, y a ellos apelo a que puedan elegir más allá de nuestras diferencias a elegir por el futuro y nuestro país», señaló.

En ese sentido, la líder del fujimorismo agradeció el apoyo de Álvaro Vargas Llosa, hijo del escritor peruano Mario Vargas Llosa, a quien su padre derrotó en las elecciones de 1990 y que fue un férreo antifujimorista hasta las elecciones de 2021, cuando respaldó el premio Nobel respaldó a Keiko Fujimori frente a Castillo.

También manifestó su agradecimiento por respaldo brindado este jueves por el ultraderechista Rafael López Aliaga, que se quedó fuera de la segunda vuelta por apenas 21.000 votos respecto a Sánchez y denunció sin pruebas concretas un fraude en su contra.

La candidata salió al escenario acompañada de sus hijas Kiara y Kaori, quien aseguró que quieren compartir a su madre con los demás peruanos por solo cinco años.

Esto lo reiteró la candidata al indicar que solo tiene «permiso» de sus hijas para gobernar por un único mandato, descartando una reelección inmediata que impide la Constitución como buscó su padre, que gobernó durante diez años consecutivos hasta que renunció por fax desde Japón para ser posteriormente condenado a prisión por violaciones a los derechos humanos y corrupción.

A la segunda vuelta están convocados más de 27,4 millones de peruanos para escoger entre Fujimori y Sánchez al presidente para el periodo 2026-2031. EFE

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