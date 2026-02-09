Keiko Fujimori propone que militares tomen control de cárceles de Perú

Lima, 9 feb (EFE).- Keiko Fujimori, la hija y heredera política del exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000), que se presenta por cuarta vez como candidata presidencial, propuso este lunes que las Fuerzas Armadas ingresen a las cárceles del país para proceder con la organización que propone el actual Gobierno, que preside de manera interina el congresista derechista José Jerí.

«Las Fuerzas Armadas deben tomar el control de las cárceles de manera temporal para una reorganización total», aseveró Fujimori en declaraciones a periodistas, durante un acto electoral en el que presentó a los integrantes de su equipo que se encargarían de la seguridad en un eventual Gobierno suyo.

Fujimori, que se caracteriza por medidas de «mano dura», opinó incluso que los presos deben trabajar para conseguir su comida dentro de las prisiones.

No obstante, la candidata presidencial definió como «inaceptable» que se hayan difundido imágenes de una requisa que hubo este fin de semana en Barbadillo, conocida como la cárcel de los presidentes de Perú, en la que estuvo su padre y donde ahora están recluidos los exmandatarios Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2015-2016), Martín Vizcarra (2018-2020) y Pedro Castillo (2021-2022).

La líder del partido Fuerza Popular señaló que está a favor de las requisas y detalló que a ella le hicieron cinco durante el casi año y medio que estuvo en prisión preventiva, mientras era investigada por presunto lavado de dinero en la financiación irregular de sus campañas electorales, un caso que el Tribunal Contencioso ordenó archivar al señalar que la acusación carecía de sustento.

También, afirmó que a su padre le hicieron requisas en Barbadillo durante los años que estuvo encarcelado para cumplir una serie de condenas de hasta 25 años de cárcel por violación de derechos humanos y corrupción.

«Lo que no es aceptable es la difusión de estas imágenes, la vulneración de su privacidad, y no podemos aceptar que se veje a estas personas y se vulnere esta dignidad, por más diferencias que tengamos con ellos (los expresidentes)», agregó.

«No podemos vulnerar su dignidad, se trate de quien se trate. Hoy mi padre ya no está con vida, pero creo que tenemos que tratar las cosas en su justa dimensión. Tenemos que ser respetuosos en todo sentido», añadió.

La inseguridad es la mayor de las preocupaciones de los peruanos con miras a las elecciones generales que tendrán lugar en este segundo trimestre de 2026, debido al auge de extorsiones y homicidios por parte de organizaciones criminales.

En estos comicios se escogerán a las autoridades nacionales para el periodo 2026-2031, entre ellos los nuevos ocupantes de la Presidencia y de sus dos vicepresidencias, así como un Congreso con 130 diputados, un Senado con 60 integrantes y cinco representantes para el Parlamento Andino. EFE

