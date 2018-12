Esta vez fue la buena: Karin Keller-Sutter es la novena consejera federal suiza. (Keystone)

Karin Keller-Sutter se convierte en la novena ministra de la historia de Suiza. Es trabajadora, modesta y ha perseguido sus objetivos políticos con la misma tenacidad con la que ha construido su carrera. Perfil.

Solamente tiene 54 años, pero la carrera hacia el Ejecutivo federal fue larga. “Estaré feliz cuando haya pasado el día de la elección. En un momento dado, uno está cansado y se siente feliz de saber dónde se encuentra”, declaró Karin Keller-Sutter la víspera de su elección. Su ambición era evidente desde hacía mucho tiempo. Se había postulado para el Gobierno en 2010 y fue derrotada entonces por Johann Schneider-Ammann, hasta hoy ministro de Economía.

Esta vez fue la buena por tres razones:

1. Ha logrado cambiar totalmente su imagen, lo que la hizo elegible para todos los partidos. Cuando era miembro del Gobierno del cantón de San Gall, era conocida en toda Suiza por su firmeza en materia de asilo. Como miembro del Consejo de los Estados (cámara alta del Parlamento) se centró en la política económica y social.

2. Respondía a los criterios: es mujer de la Suiza de habla alemana con experiencia en el poder ejecutivo y que cuenta con una buena red de contactos. Durante sus siete años en el Consejo de los Estados, Karin Keller-Sutter se ha forjado una reputación de política de consenso.

3. La tercera razón es más compleja. Karin Keller-Sutter tiene un algo especial, una mezcla de sentido de la realidad, espíritu y eficiencia. Esta mujer que representa desde hace tiempo al Partido Liberal Radical (PLR/derecha) ha consolidado sus convicciones liberales. Las comunica con claridad, pero no de manera estruendosa o imperiosa. De ese modo se vuelven legibles en lugar de convertirse en obstáculos; accesibles y agradables de manejar, pero también fiables.

Hasta ahora, se ha dado poca importancia a la gran diligencia mostrada por la política oriunda del municipio de Wil, San Gall. Durante su mandato en el Gobierno cantonal proporcionó su número de teléfono privado a un periodista con estas palabras: “Puede llamarme incluso de noche, de todos modos trabajo hasta las 23 horas”.

En ese entonces, tuvo que hacerse cargo del Departamento de Justicia y Policía. No era la que hubiera querido, reconoce hoy. Sin embargo, hizo su trabajo a fondo. Fue la primera concejala de Justicia en Suiza que llamó claramente la atención sobre las debilidades del sistema de asilo, consciente de la imagen que transmitiría. No lo buscó, pero lo endosó. “En ese momento era importante tomar medidas contra el crimen. No es sin cierta satisfacción que me doy cuenta de que el trabajo que hemos hecho es generalmente reconocido hoy en día”, declaró recientemente a la radio suiza de expresión alemana SRF.

“No quiero ser solamente una mujer”

“¡Como mi perro, no me dejo amordazar!” Ese fue el mensaje de sus primeros carteles de campaña, según el periódico ‘Neue Zürcher Zeitung’. Karin Keller-Sutter fue elegida al Consejo Municipal de Wil en 1992 a la edad de 28 años. En el año 2000, a los 36, accedió al Gobierno de San Gall. En 2011, fue elegida al Consejo de los Estados (cámara alta) por su cantón. Desde hace mucho tiempo es una política por derecho propio y también se ha ganado el respeto en Berna. Es decidida, segura y comprometida.

“No quiero ser solamente una mujer”, dijo a SRF sobre su futuro papel. La intérprete de formación ha demostrado una gran voluntad durante los debates sobre la reforma de las pensiones, lo que, asociado a una cierta tenacidad, también le ayudó a cosechar algunos éxitos en el Consejo de los Estados.

Enriquecimiento para el Consejo Federal

De su formación de intérprete, Karin Keller-Sutter ha mantenido una modestia notable para una profesional de la política. Los intérpretes son proveedores de servicios. Sobresalen cuando su personalidad desaparece detrás de su trabajo. Este es uno de los enriquecimientos que Karin Keller-Sutter puede aportar al Consejo Federal, al igual que su talento como comunicadora.

Traducido del francés por Marcela Águila Rubín

