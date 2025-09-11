The Swiss voice in the world since 1935

Kelvin Cruz da inicio a construcción de multiusos en sector de Honduras, en la capital

Santo Domingo, 11 sep (EFE).- El Gobierno dominicano construirá un techado en la cancha del club General Antonio Duvergé, ubicada en el sector capitalino de Honduras, con una inversión superior a los 27 millones de pesos.

El anuncio lo hizo este jueves el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, al dar comienzo a los trabajos de construcción del polideportivo que beneficiará a cientos de residentes de diferentes edades del sector, dijo el Ministerio de Deportes (Miderec) en una nota.

El techado está dentro del programa de construcción de instalaciones deportivas (multiusos-techados) que se lleva a cabo a nivel nacional por disposición del presidente Luis Abinader, en coordinación con el Miderec.

La cancha del club General Antonio Duvergé, ubicada en la intersección de las calles 15 y 17 del referido sector, cuenta con un área de construcción de 840 metros cuadrados, donde se intervendrán la zona de juego, gradas, cierre perimetral, baños mixtos y zonas exteriores.

También, los trabajos incluirán el movimiento general de tierras, construcción de bases y pisos en hormigón, reparación de gradas, construcción de un cierre perimetral, y un techado en estructuras metálicas de aproximadamente 840 metros cuadrados.

De la misma manera, se llevará a cabo el suministro y colocación de piso sintético en el área de juego, instalación de cuatro soportes de tableros profesionales FIBA, así como de una pizarra digital y relojes de 24 segundos, además de las instalaciones eléctricas generales.

La construcción abarcará también estructuras metálicas, pintura general. Se incluirán parales y mallas de voleibol, un muro perimetral en bloques de hormigón y mallas ciclónicas.EFE

