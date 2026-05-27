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Ken Paxton, aliado de Trump, obtiene la candidatura republicana al Senado por Texas

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Austin (EE.UU.), 26 may (EFE).— El fiscal general de Texas, Ken Paxton, derrotó este martes al senador John Cornyn en la segunda vuelta de las primarias republicanas por la candidatura a uno de los dos escaños del estado en el Senado de Estados Unidos.

Paxton obtuvo más del 62 % de los votos, frente al 37 % de Cornyn, según las proyecciones de los principales medios estadounidenses. El resultado refuerza la influencia del presidente Donald Trump sobre el Partido Republicano, a cinco meses de las elecciones de medio mandato, en las que estará en juego el control del Congreso. EFE

aaca/rrt

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