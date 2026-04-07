Kenia acogerá en mayo la primera cumbre África-Francia celebrada en un país no francófono

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Nairobi, 7 abr (EFE).- Kenia acogerá los próximos 11 y 12 de mayo la cumbre entre África y Francia, que será la primera que se celebra en un país no francófono, informó este martes el presidente keniano, William Ruto.

El mandatario abordó los preparativos de la cita con el embajador francés en Nairobi, Arnaud Suquet, y resaltó que esa reunión es un «importante hito» en las relaciones entre el continente y el país europeo, según publicó Ruto en su cuenta de la red social X.

«En la cumbre, abordaremos activamente cuestiones clave, como la reforma de la arquitectura financiera internacional y el fortalecimiento de alianzas económicas seguras y sostenibles», añadió.

Ruto también destacó que Francia se ha consolidado en los últimos años como uno de los principales inversores en su país, y que se encuentran ampliando su cooperación en sectores como la industrialización verde, la economía azul, la agricultura, la salud, la economía digital, las infraestructuras y la educación.

«También hablamos de la próxima Cumbre del G7, a la que Kenia ha sido invitada por el presidente Emmanuel Macron. La Cumbre del G7 representa una importante oportunidad para impulsar las prioridades de África en las deliberaciones globales y reforzar el vínculo entre las perspectivas regionales y la toma de decisiones a nivel mundial», detalló Ruto sobre la cumbre del G7 que Francia albergará en junio próximo.

La llamada cumbre ‘Africa Forward’ reunirá en Nairobi al jefe de Estado francés y a distintos líderes africanos con el objetivo de explorar alianzas para impulsar la innovación y el crecimiento.

El encuentro buscará soluciones apoyadas en las acciones de los gobiernos y de las organizaciones internacionales, pero también del sector privado, de los jóvenes emprendedores y la sociedad civil, para responder a «problemáticas de interés común para Francia y los países africanos», según adelantó el Elíseo.

Incidirá sobre todo en la reforma de la arquitectura financiera internacional, la transición energética, la industrialización verde, la economía azul, la conectividad, la inteligencia artificial, la agricultura sostenible y la sanidad.

La anterior cumbre de este tipo, que se celebran desde 1973, tuvo lugar en la ciudad francesa de Montpellier en 2021, cuando no fue invitado ningún jefe de Estado africano debido a que París deseaba priorizar el diálogo con la sociedad civil. EFE

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