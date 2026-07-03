Kenia busca en Arabia Saudí reforzar lazos y proteger a sus 300.000 trabajadores migrantes

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Nairobi, 3 jul (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de Kenia y primer secretario del Gabinete, Musalia Mudavadi, inició este viernes una visita oficial de tres días a Arabia Saudí para profundizar lazos y mejorar las condiciones laborales de los al menos 300.000 trabajadores kenianos en el país árabe.

«El primer secretario abogará por estándares laborales más estrictos, una mayor protección de los derechos de los trabajadores, mejores mecanismos de resolución de disputas, prácticas de contratación éticas, mejores condiciones laborales y una cooperación más estrecha para salvaguardar la dignidad y el bienestar de los ciudadanos kenianos empleados en el Reino», indicó el ministerio en un comunicado.

La visita a Riad se enmarca en la estrategia diplomática de Nairobi para profundizar los lazos políticos, económicos y sociales con uno de sus socios clave en la región del Golfo.

La cartera de Exteriores añadió que Kenia procurará una cooperación bilateral más estrecha para garantizar un trato justo, mejores estándares laborales y procesos de contratación más seguros para los kenianos empleados en el país árabe.

También se espera que Mudavadi mantenga consultas de alto nivel con altos cargos del Gobierno saudí sobre el comercio, las inversiones, la paz y seguridad regionales, así como la cooperación internacional y el compromiso multilateral.

En el plano económico, Kenia también prevé presionar para ampliar el acceso al mercado de sus exportaciones, incluidos el té, las flores cortadas, las frutas frescas y los vegetales, al tiempo que buscará diversificar su base exportadora hacia nuevas categorías de productos en el mercado saudí.

Arabia Saudí se mantiene como uno de los socios estratégicos de Kenia en Oriente Medio, con una cooperación que abarca el comercio, la movilidad laboral, la inversión y el financiamiento del desarrollo.

El Gobierno keniano subrayó que esta visita pone de relieve su compromiso con una política exterior centrada en las personas, que prioriza el bienestar ciudadano a la par que fortalece las alianzas internacionales para un crecimiento económico y una prosperidad compartidos. EFE

aam/mra