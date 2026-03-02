Kenia condena «enérgicamente» los ataques de Irán contra países de Oriente Medio

1 minuto

Nairobi, 2 mar (EFE).- El presidente de Kenia, William Ruto, condenó este lunes «enérgicamente» los ataques iraníes contra países de Oriente Medio en represalia por la ofensiva militar lanzada el pasado sábado por Estados Unidos e Israel contra Irán.

«Kenia condena enérgicamente los ataques contra los Emiratos Árabes Unidos, Catar, Arabia Saudita, Irak, Omán, Kuwait, Jordania y Baréin en el conflicto en curso en Oriente Medio», afirmó Ruto en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X.

«Es evidente que la regionalización de este conflicto representa una grave amenaza para la paz y la seguridad internacionales. En este momento decisivo y peligroso de la historia mundial, las instituciones multilaterales tradicionales siguen siendo marcos indispensables para la resolución de la crisis actual en Oriente Medio», aseveró el mandatario keniano.

Ruto instó, por último, a «la participación urgente de múltiples partes interesadas para la desescalada» del conflicto.

Tras el ataque coordinado por Estados Unidos e Israel contra Irán este sábado, Teherán respondió con ataques contra el Estado hebreo y algunos de los países vecinos como Jordania, Arabia Saudí, Catar, Baréin, Emiratos Árabes Unidos e Irak.

Estos ataques han provocado, asimismo, el cierre del espacio aéreo en esta zona, donde se encuentran algunos de los centros logísticos aeroportuarios más importantes del mundo. EFE

pa/llb