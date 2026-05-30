Kenia continúa colaborando con EE.UU. para crear un centro de aislamiento frente al ébola

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Nairobi, 30 may (EFE).- Las autoridades de Kenia continúan colaborando con Estados Unidos para crear un centro de aislamiento frente al virus del Ébola en la base aérea keniana de Laikipia (centro), confirmó este sábado el Ministerio de Salud de este país de África oriental.

Así lo anunció en su cuenta de la red social X después de informar sobre el establecimiento de varias instalaciones de aislamiento y tratamiento como respuesta a la epidemia declarada en el este de la República Democrática del Congo (RDC).

«En asociación con el Gobierno de Estados Unidos, Kenia también está estableciendo una instalación similar en una instalación militar en Laikipia para fortalecer la capacidad de monitoreo, aislamiento y respuesta a emergencias», agregó.

Sin embargo, no especificó si servirá como centro de cuarentena para atender a estadounidenses en el extranjero potencialmente expuestos al virus, en lugar de trasladarlos a EE.UU., tal y como habían acordado ambos países.

Este anuncio llega un día después de que el Tribunal Superior de Kenia bloquease la instalación en el país de este tipo de centros, tras una demanda del Instituto Katiba, ONG que vela por la defensa de la Constitución keniana, que consideró «insuficiente» la infraestructura del país para gestionar de forma segura los riesgos de contención asociados al ébola.

Además del centro en la base de Laikipia, se han establecido instalaciones dedicadas al aislamiento y tratamiento en unidades especializadas en el Hospital Nacional Kenyatta, el Hospital Nacional de la Policía de Kenia y el Hospital de Enseñanza y Referencia Moi (MTRH), y en otros diez condados fronterizos de alto riesgo.

«Como centro regional para el comercio y los viajes, Kenia debe permanecer preparada para prevenir, detectar y responder a las amenazas de salud pública antes de que lleguen a nuestras comunidades», añadió el departamento.

En ese sentido, explicó que proteger a los kenianos «requiere más que esperar que las enfermedades no crucen» las fronteras, y que necesita un «enfoque integral» que combine una vigilancia eficaz y controles fronterizos con sistemas sólidos de preparación y respuesta antes de que surja una crisis.

«Estas inversiones fortalecerán la seguridad sanitaria de Kenia al mejorar la capacidad de los laboratorios, la infraestructura de atención médica, la vigilancia de enfermedades, los sistemas de respuesta a emergencias, las cadenas de suministro y la preparación del personal más allá de la amenaza actual del ébola», concluyó.

La agencia de salud pública de la Unión Africana (UA) cifró este jueves en 246 las «muertes sospechosas» registradas en la RDC por la decimoséptima epidemia de ébola declarada en el país desde que se detectó el virus por primera vez en 1976.

El virus se propagó también a la vecina Uganda, donde se han confirmado nueve contagios, incluida una muerte por un caso importado de un congoleño, de acuerdo con esa misma fuente. EFE

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