Kenia e Italia acuerdan cooperar para combatir la migración irregular y la delincuencia

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Nairobi, 2 jul (EFE).- Los gobiernos de Kenia e Italia firmaron este jueves en Nairobi dos acuerdos para combatir la migración irregular y la delincuencia nacional e internacional, durante una visita del ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi.

El memorando de entendimiento migratorio busca promover una migración «segura, ordenada, regular y ética», según un comunicado conjunto publicado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Kenia en su cuenta de la red social X.

El documento, firmado por el ministro de Exteriores keniano, Musalia Mudavadi, y Piantedosi, establece un marco para cooperar en materia de migración laboral regular, de desarrollo de competencias y de protección de los trabajadores migrantes.

«Refleja el compromiso compartido de Kenia e Italia de promover una migración segura, ordenada, regular y ética, al tiempo que se refuerza la cooperación en materia de formación profesional y lingüística, orientada a facilitar el uso de vías de migración legal», reza el texto.

Además, permite reforzar la prevención de la migración irregular a través de iniciativas de concienciación dirigidas a los ciudadanos kenianos para informar sobre los «riesgos asociados» de migrar sin documentos en regla y las opciones de migración «seguras».

Las autoridades de ambos países también esperan que el memorando de entendimiento amplíe las oportunidades de empleo legal para los kenianos, fortalezca la protección de los trabajadores, promueva el intercambio de competencias y contribuya al desarrollo nacional, mientras apoya las necesidades del mercado laboral de Italia.

Tanto Kenia como Italia reafirmaron su compromiso para reforzar su cooperación en el retorno de nacionales en situación irregular, de forma que se fomente el retorno voluntario «siempre que sea posible».

Por otro lado, Piantedosi y su homólogo keniano, Kipchumga Murkomen, firmaron una carta de intenciones para fortalecer su respuesta frente a la delincuencia «doméstica e internacional», según publicó el titular de Kenia en redes sociales.

Este documento reforzará el memorando de entendimiento firmado en 2023 entre los Carabineri italianos y la Policía de Kenia, y llega en un momento en el que Nairobi está estableciendo una Unidad de Policía Metropolitana para mejorar su seguridad y protección.

La firma de estos acuerdos se basa en el impulso de las relaciones que estos dos países dieron tras la visita oficial del 21 de abril pasado a Roma por parte del presidente keniano, William Ruto, y su reunión con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

Allí firmaron un acuerdo de cooperación en defensa dentro de un plan de acción conjunta para impulsar las relaciones bilaterales entre 2026 y 2029.

Gracias a su ubicación geoestratégica y sus políticas económicas, Kenia es a menudo identificada por la comunidad internacional como una potencia estabilizadora del Cuerno de África y un socio fiel de Occidente. EFE

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