Kenia exigirá a los viajeros un seguro médico con una cobertura mínima de 50.000 dólares

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Nairobi, 1 ago (EFE).- Kenia exigirá a todos los viajeros internacionales que entren al país contar con un seguro médico de viaje que ofrezca una cobertura mínima de 50.000 dólares (alrededor de 43.300 euros), según un aviso publicado en la Gaceta Oficial.

«Las prestaciones mínimas de la póliza para el seguro médico obligatorio de viaje serán las especificadas en el anexo que figura a continuación, siempre que el límite acumulado de las prestaciones de la póliza no sea inferior a 50.000 dólares estadounidenses», dice el aviso, recogido este sábado por medios locales.

Esta cobertura debe incluir 20.000 dólares (unos 17.300 euros) para gastos médicos, 25.000 dólares (aproximadamente 21.600 euros) para el transporte médico de emergencia, 5.000 dólares (alrededor de 4.330 euros) para la repatriación de restos mortales, 1.000 dólares (unos 880 euros) para tratamientos relacionados con enfermedades mentales y 300 dólares (260 euros) para la receta de medicamentos.

Además, los seguros solo podrán ser proporcionados por aquellas compañías aprobadas y autorizadas confirme a la ley de Seguros del país.

Kenia, que hasta ahora no obligaba a contratar una póliza de este tipo, se suma así a la lista de países que exigen a los visitantes extranjeros que cuenten con un seguro médico de viaje antes de entrar en su territorio. EFE

pmc/pcc