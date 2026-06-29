Kenia inaugura un paso elevado de construcción española valorado en 25 millones de euros

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Nairobi, 29 jun (EFE).- El presidente de Kenia, William Ruto, inauguró este lunes en Nairobi un paso elevado construido por la empresa española Centunion y valorado en 3.800 millones de chelines (algo más de 25 millones de euros).

La inauguración del paso elevado, de 820 metros de longitud, demuestra «nuestro compromiso con la descongestión de las carreteras y la mejora de la movilidad en el condado de Nairobi, nuestra capital», afirmó Ruto en la red social X.

El paso a nivel -subrayó- «elimina uno de los cuellos de botella de tráfico más persistentes de Nairobi, mejorando la seguridad y restableciendo la fluidez del tránsito de personas y mercancías a lo largo de uno de los corredores de transporte más transitados de la ciudad».

Ruto desveló una placa de recuerdo de la inauguración de la obra, que une las carreteras de Ngong Road y Naivasha Road, en un acto al que asistieron cientos de personas, incluido el embajador de España en Kenia, Jaime Moreno Bau.

«Este proyecto ha sido ejecutado por la empresa española Centunion con financiación del Gobierno español. Este proyecto de infraestructura tiene como objetivo eliminar la gran congestión de tráfico en el suroeste de Nairobi», señaló el embajador en la red social Facebook.

También se espera que el proyecto mejore el acceso a instalaciones públicas clave, incluido el cercano Estadio Talanta, que se encuentra en construcción de cara a la Copa Africana de Naciones (AFCON, en inglés) de 2027.

Centunion es una empresa constructora española especializada en el diseño, fabricación y suministro de estructuras de acero, con especial énfasis en puentes y viaductos; y su experiencia internacional abarca Europa, el Sudeste Asiático y África. EFE

pa/fpa