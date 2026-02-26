Kenia lanza el fármaco lenacapavir de forma gratuita para prevenir contagios por VIH

2 minutos

Nairobi, 26 feb (EFE).- El Gobierno de Kenia lanzó este jueves el lenacapavir, un fármaco de acción prolongada para la prevención del VIH (virus causante del sida) que administrará de forma gratuita a las personas que cumplan los requisitos, informó el Ministerio de Salud del país.

«Kenia ha lanzado oficialmente lenacapavir, un innovador inyectable de acción prolongada para la prevención del VIH, lo que representa un paso importante para frenar las nuevas infecciones y fortalecer la respuesta nacional al VIH», indica un comunicado de la cartera ministerial.

El ministro de Salud, Aden Duale, afirmó que se trata de un hito en la prevención de un virus con el que conviven 1,4 millones de kenianos y del que cada año se infectan miles de personas, durante la ceremonia en el Centro de Salud Riruta de Nairobi.

La inyección se administrará dos veces al año y se ofrecerá gratuitamente a aquellas personas que cumplan con los requisitos en centros de salud públicos seleccionados en aquellos condados considerados prioritarios.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) destacó en redes sociales que Kenia se convirtió así en el primer país de África oriental en incluir lenacapavir en sus servicios.

El VIH y el sida representan la segunda causa de muerte para la población keniana, con 40,1 fallecimientos por cada 100.000 habitantes, según datos de la OMS actualizados a 2021.

El 14 de julio de 2025, la OMS recomendó el uso de lenacapavir, un antirretroviral de acción prolongada que se administra mediante una inyección subcutánea dos veces al año y actúa en tres fases del ciclo del virus.

La institución calificó la decisión de «histórica» al considerar que este fármaco, desarrollado por la farmacéutica estadounidense Gilead Sciences, podría redefinir la respuesta global a la epidemia al ofrecer una alternativa a la profilaxis preexposición (PrEP) oral convencional. EFE

